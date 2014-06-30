美国个股：加拿大法院裁定沃尔玛关闭魁北克省一家店铺的行为违法

路透渥太华/多伦多6月27日 - 加拿大最高法院周五裁决，沃尔玛 关闭在魁北克省一家店铺的行为违反了该省的劳动法规。这家店铺是加拿大首批成功实现工会化的商店之一。

该裁决对于沃尔玛这家全球最大的零售商无疑是一种责难。不过，对于试图在魁北克省和加拿大其它地区实现工会化的商店而言，这个裁决的影响力可能是有限的。法院的判决涉及到该店铺在2005年被关闭的时间点，但未涉及公司关闭运营的权力。

法院把案件发至仲裁机构，以决定恰当的赔偿办法，当中可能包括对190名当时失业员工的补偿。就在这家店铺关闭前不久，联合食品和商业工会(UFCW)刚在2004年获批可以代表店铺的员工。

沃尔玛声称当初并非因为该店铺加入工会组织就予以关闭，并指出他们曾经在魁北克省的St-Hyacinthe店铺与同一家工会达成集体协议。

沃尔玛表示对该裁决感到失望，并表示将研究这个结果，以决定下一步举措。(完)