美国个股：加拿大法院裁定沃尔玛关闭魁北克省一家店铺的行为违法

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透渥太华/多伦多6月27日 - 加拿大最高法院周五裁决，沃尔玛 关闭在魁北克省一家店铺的行为违反了该省的劳动法规。这家店铺是加拿大首批成功实现工会化的商店之一。
该裁决对于沃尔玛这家全球最大的零售商无疑是一种责难。不过，对于试图在魁北克省和加拿大其它地区实现工会化的商店而言，这个裁决的影响力可能是有限的。法院的判决涉及到该店铺在2005年被关闭的时间点，但未涉及公司关闭运营的权力。
法院把案件发至仲裁机构，以决定恰当的赔偿办法，当中可能包括对190名当时失业员工的补偿。就在这家店铺关闭前不久，联合食品和商业工会(UFCW)刚在2004年获批可以代表店铺的员工。
沃尔玛声称当初并非因为该店铺加入工会组织就予以关闭，并指出他们曾经在魁北克省的St-Hyacinthe店铺与同一家工会达成集体协议。
沃尔玛表示对该裁决感到失望，并表示将研究这个结果，以决定下一步举措。(完)
(编译 高琦 审校 戴素萍)
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路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)