南非经济：金属工人工会称最后薪资谈判失败，7月1日将进行罢工

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透约翰内斯堡6月29日 - 南非全国金属工人工会(NUMSA)领导人周日表示，该工会逾22万名成员将在7月1日进行罢工。此前，为避免罢工而进行的最后薪资谈判宣告失败。
NUMSA秘书长Irvin Jim表示，工会成员将在7月2日包围南非国家电力公司Eskom。工会要求涨薪12%，接近当前通胀的两倍。
Eskom生产南非全国近一半电力，被定义为“关键服务企业”，因此其工人罢工为非法。
不过，Jim在新闻发布会上表示，如果工会的要求未获满足，NUMSA可能“别无选择，只能让成员们解放自己”。
南非还没有走出持续五个月的铂金矿罢工的阴影。上周，随着薪资和解达成，该罢工才得以结束，但已经导致南非经济第一季陷入萎缩。
最新的罢工可能会影响到Bell Equipment 等工程企业和工业集团Dorbyl 。令人非常担心的还有，汽车元件工厂持续停产，可能会冲击到重要的汽车业。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)