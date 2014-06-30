南非经济：金属工人工会称最后薪资谈判失败，7月1日将进行罢工

路透约翰内斯堡6月29日 - 南非全国金属工人工会(NUMSA)领导人周日表示，该工会逾22万名成员将在7月1日进行罢工。此前，为避免罢工而进行的最后薪资谈判宣告失败。

NUMSA秘书长Irvin Jim表示，工会成员将在7月2日包围南非国家电力公司Eskom。工会要求涨薪12%，接近当前通胀的两倍。

Eskom生产南非全国近一半电力，被定义为“关键服务企业”，因此其工人罢工为非法。

不过，Jim在新闻发布会上表示，如果工会的要求未获满足，NUMSA可能“别无选择，只能让成员们解放自己”。

南非还没有走出持续五个月的铂金矿罢工的阴影。上周，随着薪资和解达成，该罢工才得以结束，但已经导致南非经济第一季陷入萎缩。

最新的罢工可能会影响到Bell Equipment 等工程企业和工业集团Dorbyl 。令人非常担心的还有，汽车元件工厂持续停产，可能会冲击到重要的汽车业。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)