俄罗斯经济：可能因西方制裁而萎缩，但不严峻--经济发展部长

路透莫斯科6月28日 - 媒体周六引述俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)的话报导，如果西方针对乌克兰实施广度行业制裁，那么俄罗斯经济可能会萎缩，但不会出现“剧烈”局面。

美国和欧盟反复呼吁俄方就帮助乌克兰东部停火做出更多努力，否则将面临更严厉制裁。

乌柳卡耶夫在电视节目中表示，俄罗斯政府已制定了考虑行业制裁后的经济前景情形。

他称，那可能会冲击俄罗斯出口，比如皮草和鱼子酱等奢侈品，以及金属、化肥、天然气和石油等。

乌柳卡耶夫称，“经济经受得住这样的场景。当然，经济增速要重返负面区域。如果情况更糟，投资速度也会呈负值，收入将降低，通胀将加速，政府储备将缩水。”

“但是，整体上看，不会出现剧烈态势。”