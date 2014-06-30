俄罗斯经济：可能因西方制裁而萎缩，但不严峻--经济发展部长

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透莫斯科6月28日 - 媒体周六引述俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)的话报导，如果西方针对乌克兰实施广度行业制裁，那么俄罗斯经济可能会萎缩，但不会出现“剧烈”局面。
美国和欧盟反复呼吁俄方就帮助乌克兰东部停火做出更多努力，否则将面临更严厉制裁。
乌柳卡耶夫在电视节目中表示，俄罗斯政府已制定了考虑行业制裁后的经济前景情形。
他称，那可能会冲击俄罗斯出口，比如皮草和鱼子酱等奢侈品，以及金属、化肥、天然气和石油等。
乌柳卡耶夫称，“经济经受得住这样的场景。当然，经济增速要重返负面区域。如果情况更糟，投资速度也会呈负值，收入将降低，通胀将加速，政府储备将缩水。”
“但是，整体上看，不会出现剧烈态势。”
俄罗斯官方对于2014年经济成长预估为0.5%，但乌柳卡耶夫表示今年成长率将在1.1%左右，与今年前五个月增速相同。(完) (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200