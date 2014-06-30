能源产业：日本可能最多将原油炼油产能再度削减10%

路透东京6月30日 - 日本可能最多将原油炼油产能削减10%，或为每日40万桶，这是日本炼厂被迫实施的第二轮减产，因预期石油产品需求将持续降低。

日本政府2010年要求减产的命令，推动炼厂截至3月底减产近100万桶/日，但该行业监管部门仍认为日本产能过剩，因在人口萎缩的影响下，油品需求预计到2018年会减少7.8%。