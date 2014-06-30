能源产业：日本可能最多将原油炼油产能再度削减10%

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京6月30日 - 日本可能最多将原油炼油产能削减10%，或为每日40万桶，这是日本炼厂被迫实施的第二轮减产，因预期石油产品需求将持续降低。
日本政府2010年要求减产的命令，推动炼厂截至3月底减产近100万桶/日，但该行业监管部门仍认为日本产能过剩，因在人口萎缩的影响下，油品需求预计到2018年会减少7.8%。
该部门周一提出了建议，这些建议一经采用将出现更多减产。这些建议已经公布于众，寻求公众建议，如果该部门命令得到确认，炼厂将需要在10月31日前提交产能削减计划。(完) (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200