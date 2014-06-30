国际油市：布兰特原油跌向113美元，因伊拉克供应风险略缓解

“上周油价大幅上涨后，有一些获利了结，现在这种情况在继续。”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。“当前很难押注油价的走势。整体上讲，市场可能会在区间震荡中走低。”

Hasegawa说，布兰特原油面临每桶112美元的支撑位和关键阻力位115美元。美国原油期货的强劲支撑位在略低于105美元的水准，阻力位在107-108美元水平。

伊拉克军队周日派出坦克车及装甲车辆，试图将叛乱份子逐出北部城市提克里特，这是其连续第二日向逊尼派武装份子占领的大片伊拉克区域发起反攻。

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沙特阿拉伯国王阿布杜拉同美国国务卿克里在一次有关伊拉克危机的会议上，简短地讨论了全球原油供给问题。

投资者认为此项会议显示，如果伊拉克供给受到影响，沙特可能会采取措施弥补产量缺口。

根据路透技术分析师王涛，费波纳奇回档技术位分析显示，布兰特原油可能会跌破112.93美元的支撑位，并进一步下看111.22美元。美国原油期货则有可能跌破105.16美元的支撑位，并跌至103.80美元。(完)

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