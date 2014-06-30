《交易视点》中国转债投资把握政策托底驱动的反弹机会--中信证券

路透北京6月30日 - 中国中信证券最新发布的2014年下半年可转债投资策略报告认为，微刺激政策延续，放松地产调控、基建发力和货币放松等政策托底保证了三季度股市下行风险有限，蓝筹股有望迎来估值修复；利率债和高等级信用债的牛市接近尾声，高收益债有望迎来上涨。

转债估值位于低位，需求有所回暖，转债估值将小幅提升；偏股型转债有望小幅反弹，偏债型转债具有安全边际但弹性不够。转债投资可以中配或超配，把握三季度反弹机会。

**政策托底、资金趋松，股市有望反弹**

从情景分析看，大概率情景是，微刺激政策对冲房地产投资下滑，经济企稳。在这一情境下，蓝筹股估值略修复，成长股分化，新兴成长和主题投资仍是热点。

利率债和高等级信用债牛市接近尾声，低等级信用债有望上涨。

小概率情景是，地产投资快速回落、政策滞后，经济失速下滑。股市下跌；利率债收益率大幅下行。

**需求回暖，转债估值有望提升**

转债供给与需求。现状：偏股型转债估值小幅提升，偏债型转债仍接近债底，期权价值被低估现象略有改善。

供给：可转债和可交换债潜在发行规模360亿，供给压力不大；需求：正股估值修复、纯债机会成本降低，转债需求增强。

转债估值展望。估值低位、供给压力不大、需求改善，转债估值有望小幅提升；个券分化，工行、中行、石化等低弹性转债估值提升空间预计仅1%-3%，高弹性转债有望获得较高估值；关注个股期权推出进度，实质影响应该在期权正式推出、交易范围扩大之后，预计在2015年。

**转债投资策略**

行情研判。经济企稳之前，微刺激政策不会轻易停止，放松地产调控、基建发力和货币放松等政策托底保证了三季度股市下行风险有限，蓝筹股有望迎来估值修复；利率债和高等级信用债的牛市接近尾声，高收益债有望迎来上涨。

转债估值位于低位，需求有所回暖，转债估值将小幅提升；偏股型转债有望小幅反弹，偏债型转债具有安全边际但弹性不够。

转债投资策略。中配或超配，把握三季度反弹机会。

个券推荐：顺序为工行、中行、民生、平安转债，关注石化、隧道转债（国企改革预期是否重燃）和重工转债（院所改制进展）。

减持信号：银行转债涨幅3%-5%；沪港通推出；优先股正式发行。

策略风险：组合进攻性较强，如遇股市回调，将存在一定下跌风险。

条款博弈：机会不大。(完)