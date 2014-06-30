《全球汇市》美元指数守在一个多月低位附近，美元/日圆半年线料下滑

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
德国6月消费者物价调和指数(HICP)年率升至1%。欧元区通胀数据将在周一稍晚公布。
目前，欧元兑美元 小幅跌至1.3643美元，但仍距离周三触及的两周半高点1.3652美元不远，不过今年上半年的表现有可能为下跌0.7%。
欧元兑日圆 下跌约0.1%，报138.21日圆，仍居于6月波动区间137.70-140.10内。
澳洲央行周二将举行政策会议，外界广泛预计该国指标利率将保持在2.5%的纪录低位不变。
市场非常关心澳洲央行是否会重新采取行动打压澳元汇率。
澳元/美元 最新下跌约0.1%，报0.9419美元，但仍接近6月23日触及的两个月高点0.9445和4月创下的年内高位0.9461。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3642 1.3647 -0.04 -0.75 1.3745
美元/日圆 101.28 101.36 -0.08 -3.82 105.30
欧元/日圆 138.18 138.39 -0.15 -4.46 144.63
美元/瑞郎 0.8910 0.8907 +0.03 -0.20 0.8928
英镑/美元 1.7029 1.7033 -0.02 +2.86 1.6556
美元/加元 1.0675 1.0665 +0.09 +0.52 1.0620
澳元/美元 0.9420 0.9419 +0.01 +5.69 0.8913
新西兰元/美元 0.8755 0.8775 -0.23 +6.69 0.8206
欧元/瑞郎 1.2154 1.2159 -0.04 -0.95 1.2271
欧元/英镑 0.8009 0.8012 -0.04 -3.47 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1944 9.1830 +0.12 +3.92 8.8474
美元/挪威克朗 6.1266 6.1282 -0.03 +0.99 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200