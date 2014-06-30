欧洲个股：飞利浦将把旗下LED和Automotive照明业务整合为独立部门

路透6月30日 - 荷兰照明及医疗保健企业飞利浦 表示，将把旗下Lumileds LED部门及Automotive照明分支整合为一个独立的部门，它们将努力吸引第三方资本。

两项业务去年综合营收约为14亿欧元(合19亿美元)。

飞利浦执行长范豪顿(Frans van Houten)周一在声明中称，“我们的Lumileds和Automotive照明业务在照明业中都十分强大，希望业务进一步增长且做大规模，并独立于Philips Lighting，”

他称，“作为全球领先的照明元件企业，他们将增加灵活性，以吸引更多投资者以加速成长，”

飞利浦称，仍将是新公司的股东及客户，并与新公司在研发方面继续合作。

把两个部门整合为一项业务的进程料将于2015年上半年完成，今年下半年将耗费飞利浦约3,000万欧元。新公司将由Lumileds现任执行长Pierre-Yves Lesaicherre领导。(完)