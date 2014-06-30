欧洲个股：飞利浦将把旗下LED和Automotive照明业务整合为独立部门

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透6月30日 - 荷兰照明及医疗保健企业飞利浦 表示，将把旗下Lumileds LED部门及Automotive照明分支整合为一个独立的部门，它们将努力吸引第三方资本。
两项业务去年综合营收约为14亿欧元(合19亿美元)。
飞利浦执行长范豪顿(Frans van Houten)周一在声明中称，“我们的Lumileds和Automotive照明业务在照明业中都十分强大，希望业务进一步增长且做大规模，并独立于Philips Lighting，”
他称，“作为全球领先的照明元件企业，他们将增加灵活性，以吸引更多投资者以加速成长，”
飞利浦称，仍将是新公司的股东及客户，并与新公司在研发方面继续合作。
把两个部门整合为一项业务的进程料将于2015年上半年完成，今年下半年将耗费飞利浦约3,000万欧元。新公司将由Lumileds现任执行长Pierre-Yves Lesaicherre领导。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200