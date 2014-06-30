《交易视点》下半年离岸市场利率债加久期、信用债选个券--中信证券

路透北京6月30日 - 中国中信证券最新发布的2014年下半年离岸人民币债券投资策略报告认为，政府保经济增速决心坚决，决策层“宽货币，严监管”并举，同时各项微刺激政策不断加码，下半年各项政策效果将逐渐显现，经济增速料将比上半年有明显提高。

从具体投资策略来看，可以利率加久期、信用选个券为主。其中利率产品可适当拉长久期，推荐3-5年政策性银行债；信用产品则需甄选个券，建议未评级国企债券和评级BB及以上房企债券。

**人民币国际化提速**

二季度，人民币汇率企稳。一季度，人民币兑美元跌幅达到2.6%，但二季度人民币兑美元仅小幅下跌。随着下半年国内经济改善，人民币将从低位回升。

人民币国际化提速。新加坡、伦敦、法兰克福、巴黎等城市在离岸人民币业务上都取得突破性进展。同时，RQFII试点地区和获批额度继续扩大。2014年，人民币业务在全球市场大有“星星之火，可以燎原”之势。

离岸人民币债券发行再创新高。上半年，总发行规模达到1,360亿元，已经超过去年全年的发行总额。

随着越来越多的国内企业涌入离岸市场融资，预计今年全年总发行规模2,500亿左右，净发行规模1,500亿元。

离岸人民币债券新趋势。（1）发行地区广（2）发行主体多元化（3）境外企业和房企债券发行骤减（4）国内优质城投企业进入市场融资（5）境内外债券信用利差将逐步趋同。

**离岸人民币债券表现平平**

上半年，离岸人民币债市整体表现平平。利率产品方面，离岸国债和政策性银行债收益率走势平稳；信用产品方面，一季度中信离岸人民币债券指数下跌0.41%，二季度指数回报1.84%，主要贡献来自于票息。

高等级债券方面，未评级国企债券收益率差异明显，虽然短期内由于发行量过大存在消化不良现象，但我们认为未评级国企债券仍是离岸市场上性价比最高的债券。

低等级债券方面，二季度平均收益率略有回落。同时，债券分化加剧，一是产业债和房地产债的表现分化，二是大中型房企和小型房企的表现分化。

今年以来，中美两国中高等级债券都有不俗表现。相对而言，离岸人民币债券表现逊色。下半年，如果国内经济改善，人民币重回升值轨道，离岸人民币债券的回报将会显着改善。

**市场展望和投资策略**

海外市场：欧央行高举货币宽松大旗，下半年货币政策只松不紧；美国一季度严寒天气影响超预期，美联储将继续奉行低利率货币政策，以巩固来之不易的经济增长。

中国经济：政府保经济增速决心坚决，决策层“宽货币，严监管”并举，同时各项微刺激政策不断加码。“星星之火，可以燎原”，下半年各项政策效果将逐渐显现，经济增速料将比上半年有明显提高。

具体投资建议：策略以利率加久期、信用选个券为主。

利率产品：适当拉长久期，推荐3-5年政策性银行债。

信用产品：甄选个券，建议未评级国企债券和评级BB及以上房企债券。(完)