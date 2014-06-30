中国外汇：境内外市场、汇率、利率差异令套利融资行为难以改变--外管局

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透北京6月30日 - 中国外管局经常项目司司长杜鹏周一在记者会上称，只要当前境内外两种市场、两个汇率、两种利率不变，企业通过财务运作实现套利融资的行为就不会改变。
他表示，未来一段时间经常贸易仍将保持顺差，与国内生产总值（GDP）之比将在较低水平；预计未来经常项目顺差保持低位震荡，而服务贸易逆差仍将进一步扩大，尤其是旅游方面。
杜鹏并称，下一步经常项目改革方向是继续大力促进贸易便利化，支持上海自贸区发展，并支持跨国公司集中管理外汇及跨境电子商务发展。
他提供的数据显示，2014年打击虚假贸易收效明显，一季度转口贸易收支差额同比下降26%，环比降29%。（完） (发稿 李文科； 撰写 李然; 审校 黄凯)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200