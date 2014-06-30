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货币新闻 | 2014年 6月 30日 星期一 15:35 BJT

中国外汇：境内外市场、汇率、利率差异令套利融资行为难以改变--外管局

路透北京6月30日 - 中国外管局经常项目司司长杜鹏周一在记者会上称，只要当前境内外两种市场、两个汇率、两种利率不变，企业通过财务运作实现套利融资的行为就不会改变。

他表示，未来一段时间经常贸易仍将保持顺差，与国内生产总值（GDP）之比将在较低水平；预计未来经常项目顺差保持低位震荡，而服务贸易逆差仍将进一步扩大，尤其是旅游方面。

杜鹏并称，下一步经常项目改革方向是继续大力促进贸易便利化，支持上海自贸区发展，并支持跨国公司集中管理外汇及跨境电子商务发展。

他提供的数据显示，2014年打击虚假贸易收效明显，一季度转口贸易收支差额同比下降26%，环比降29%。（完） (发稿 李文科； 撰写 李然; 审校 黄凯)
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