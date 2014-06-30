CNH动态：半年结效应令离岸人民币短期利率上升，下月起有望略回落

路透香港6月30日 - 银行半年结算最后一日，令离岸人民币短期利率周一上升，但升幅显然较去年同时期温和许多。市场人士指出，在紧缩因素结束后，预料下月起短期利率有望回到先前的2%上下。

银行人士表示，今日为半年结最后一个交易日，与上周四、五时一样，场内资金需求较多，包括大型外资行亦在需金之列，令早盘短率较为高企，但午后则自高点回软。

“早上境内的利率也比较高，多少影响到境外，”一外资银行人士说，“今年大家多作好准备，情况没有像去年一样恐慌。”

本地时间下午6:20时，经纪商报价的CNH银行间同业拆息隔夜品种 约在2.50/3.00%，上日尾盘约在2%。

一周期品种 报3.00/3.50%，上日在3.50%。

交易员指出，在作帐因素结束后预料短期利率会略为回软，但由于境内外回流渠道扩宽，人民币仍呈贬值减缓人民币新资金流入等因素，预料离岸短期利率下半年将维持缓步趋升格局。

香港金管局周一公布数据显示，香港银行机构截止5月底的人民币存款 为9,557.69亿元，为去年7月来首见衰退，也中止了连创记录新高的走势。

同时间，美元/CNH远汇一年期掉期点子 报965/997，上日在960。上日一度冲破1,000大关至1,040，为去年9月中以来最高。

离岸人民币现汇 尾盘报6.2085，较上日升67点子或0.11%。今年迄今贬值约2.5%。

境内人民币兑美元即期 收升至6.2050，交易员表示午盘时结汇普遍较多，但在升值到 6.20元一线时市场有所犹豫，收盘时涨幅收窄。 （完）

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