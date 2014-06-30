新闻稿：中国财产及意外保险业的展望为稳定--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

香港，2014年6月30日—穆迪投资者服务公司表示，未来12-18个月中国财产及意外保险业的展望为稳定，不过该行业存在一定的下行风险。

穆迪副总裁兼高级信用评级主任严溢敏称：“未来12-18个月财险保费的年增长率预计为15%-20%，而2013年该比率为16.5%。因此非寿险渗透率 (保费占GDP的百分比) 应该会恢复上行。中国2012年该比率为1.3%，与其他人均GDP和经济发展阶段相仿的经济体相比依然较低。”

严溢敏补充称：“虽然我们预计2014年和2015年中国的GDP增长率将为6.5%-7.5%，小幅低于2012年和2013年的7.7%，但财险保费将强劲增长，原因是政府的政策将继续有利于家庭收入和消费，同时我们认为中国城镇化扩大和保险意识提高，这些因素均会拉动汽车销售和一般保险需求 (特别是个人险种) 反弹。”

严溢敏表示：“尽管如此，财险业的竞争压力将依然很大，原因是在2011年承保业绩较好时，行业自此开始有一轮新公司与资金涌入，因而行业的承保能力依然充裕。”

这意味着，财险公司将继续依赖投资收益来支持整体盈利。

个别险种方面，除了上述的竞争压力以外，商业车险 (即非交强险) 保费的进一步放松也对行业带来即时风险。尽管如此，部分财险公司开始严格承保纪律，幷且在承保时更具选择性，以提高盈利能力，因此我们预计行业的承保业绩将依然大体上收支平衡。此外，更严谨的理赔管理和交强险的的潜在改革将有助于改善赔付率，这有助于缓解车险盈利能力下降的幅度。

穆迪在其报告《行业展望：中国财产及意外保险业》 (Industry Outlook: Chinese Property & Casualty Insurance) 中作出了上述分析，该报告的作者为严溢敏。

外资保险公司的参与方面，上述报告预计，随着外资财险公司参与度的提升，该行业的竞争仍会较为激烈。报告指出，自从中国在2012年对外资险企开放交强险业务以来，几乎所有外资财险公司均进入了交强险市场。尽管基数较低，近年来外资财险公司整体保费收入增长维持在20%-30%之间。虽然我们预计外资保险公司的总市场份额将依然较低，但由于此类公司将越来越多地参与国内保险市场，加上其在海外运营业务的丰富经验，因此对中国保险市场的影响力将与日俱增。

上述报告亦指出，非车险业务的承保表现将会好于车险业务，原因是非车险业务产品的商品化程度较低，其竞争没有那么激烈，定价竞争性较低。因此，产品较为多元化的财险公司将面临较小的利润率压力。

严溢敏表示：“资本水平方面，在盈利能力下降的情况下，保险公司将无法依赖内部资本增长来支持15%-20%的保费增长率，因此我们预计未来12-18个月保险公司的资本水平将承受越来越大的压力。”