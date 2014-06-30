离岸人民币：香港5月底人民币存款小降至9,557亿元，十个月来首见衰退

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透香港6月30日 - 香港金管局周一公布数据显示，香港银行机构截止5月底的人民币存款 为9,557.69亿元，为去年7月来首见衰退，也中止了连创记录新高的走势。
与4月的9,598.98亿元相较，5月单月人民币存款减少约41亿元。这也是在人民币今年以来大幅贬值后，首见人民币存款减少。
至5月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为4,439.9亿元，较前一个月4,614.88亿元减少3.79%。
金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为147家，持平上个月。
离岸与在岸人民币汇价自2月农历春节过后由升转贬，离岸人民币 今日尾盘报6.2080，今年迄今贬幅为2.45%，较1月14日所及的记录高点6.0160更是贬值达约3.2%。（完）
详情请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。