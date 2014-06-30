离岸人民币：香港5月底人民币存款小降至9,557亿元，十个月来首见衰退

路透香港6月30日 - 香港金管局周一公布数据显示，香港银行机构截止5月底的人民币存款 为9,557.69亿元，为去年7月来首见衰退，也中止了连创记录新高的走势。

与4月的9,598.98亿元相较，5月单月人民币存款减少约41亿元。这也是在人民币今年以来大幅贬值后，首见人民币存款减少。

至5月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为4,439.9亿元，较前一个月4,614.88亿元减少3.79%。

金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为147家，持平上个月。

离岸与在岸人民币汇价自2月农历春节过后由升转贬，离岸人民币 今日尾盘报6.2080，今年迄今贬幅为2.45%，较1月14日所及的记录高点6.0160更是贬值达约3.2%。（完）

详情请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)