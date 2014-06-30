香港数据：5月M-3货币供应按年增加10%--金管局

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透香港6月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布5月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加10%。
具体变幅如下（单位为%）:
5/2014 4/2014 5/2013
港元 M-3（按年） +10.0 +8.6 +11.2
港元 M-2（按年） +10.0 +8.6 +11.1
港元 M-1（按年） +6.3 +9.2 +18.9
港元 M-1（按年）* +6.1 +9.2 +18.9
有形贸易贷款额（按年计）+26.3 +28.5 -3.2
其他本地贷款额（按年计）+15.3 +15.3 +10.3
港元 M-3（按月） +1.6 +2.2 +0.4
港元 M-2（按月） +1.6 +2.1 +0.4
港元 M-1（按月） -0.5 +2.1 +2.2
港元 M-1（按月）* -0.9 +2.2 +2.3
注：* 经季节性因素调整。（完）
浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200