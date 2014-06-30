香港数据：5月M-3货币供应按年增加10%--金管局

路透香港6月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布5月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加10%。

具体变幅如下（单位为%）:

5/2014 4/2014 5/2013

港元 M-3（按年） +10.0 +8.6 +11.2

港元 M-2（按年） +10.0 +8.6 +11.1

港元 M-1（按年） +6.3 +9.2 +18.9

港元 M-1（按年）* +6.1 +9.2 +18.9

有形贸易贷款额（按年计）+26.3 +28.5 -3.2

其他本地贷款额（按年计）+15.3 +15.3 +10.3

港元 M-3（按月） +1.6 +2.2 +0.4

港元 M-2（按月） +1.6 +2.1 +0.4

港元 M-1（按月） -0.5 +2.1 +2.2

港元 M-1（按月）* -0.9 +2.2 +2.3

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)