新闻稿：中国人寿保险业展望为稳定--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

香港，2014年6月30日—穆迪投资者服务公司表示，中国人寿保险业未来12-18个月的展望为稳定。

穆迪副总裁/高级信用评级主任严溢敏表示：“我们预计中国寿险业未来12-18个月可保持近10%的年化保费增长率，该水平与2013年实现的8.4%的保费增速相若。”

“寿险公司有望继续受益于家庭收入的持续增长以及收入保障相关需求的不断提升。此外，监管机构近期推出了允许提高传统寿险产品预定利率的措施，该措施将鼓励寿险公司转而销售利润率更高的产品，而非利润率较低的储蓄型产品。” 严溢敏补充道。

“除上述积极因素外，中国寿险业亦面临某些负面因素。首先，由于寿险公司在资产配置方面的限制逐步放开，而且中国经济正在经历调整，因此投资环境日趋动荡。”

“尽管如此，总体而言，中国寿险公司未来一年内资本指标有望保持稳定。保费收入的温和增长与盈利能力改善的格局之下，中国寿险公司能够通过其内部资本增长将资本大概维持在当前水平。” 严溢敏称。

上述观点摘自穆迪最新发布的《行业展望：中国人寿保险业展望》 (Industry Outlook: Chinese Life Insurance) 的报告，该报告作者为严溢敏。

该行业面临的一大限制是寿险渗透率的提高将受分销问题约束，这种约束包括寿险公司拓宽其代理渠道的速度，以及对银保渠道的监管持续收紧。

此外，穆迪报告还指出投资风险与经济风险的增加将对寿险公司的资本金水平构成下行风险，尤其是监管机构公布将实施“中国风险导向的偿付能力体系”这一以风险为基础的资本监管机制，此举将增加寿险公司资本水平的不确定性。