表格：德国5月实质零售销售较前月下滑0.6%，较上年同期增长1.9%

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透柏林6月30日 - 德国联邦统计局周一公布，5月实质零售销售较前月下滑0.6%，较上年同期增长1.9%。
以下为数据细节(%):
零售销售 14年5月 14年4月 13年5月
月变动率(实质) -0.6 -1.5r +0.5
月变动率(名义) -0.7 -1.6r +0.8
年变动率(实质) +1.9 +3.2r +0.2
年变动率(名义) +2.2 +3.9r +1.7
注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。统计局并指出，2014年5月的购物天数较上年同期多出1天。
路透调查的分析师的预估中值为，5月实质零售销售较前月上升0.7%，较上年同期成长2.1%。
r表示修正值。(完)
(编译 高琦 审校 白云)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200