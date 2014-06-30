版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 30日 星期一 14:12 BJT

表格：德国5月实质零售销售较前月下滑0.6%，较上年同期增长1.9%

路透柏林6月30日 - 德国联邦统计局周一公布，5月实质零售销售较前月下滑0.6%，较上年同期增长1.9%。

以下为数据细节(%):

零售销售 14年5月 14年4月 13年5月

月变动率(实质) -0.6 -1.5r +0.5

月变动率(名义) -0.7 -1.6r +0.8

年变动率(实质) +1.9 +3.2r +0.2

年变动率(名义) +2.2 +3.9r +1.7

注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。统计局并指出，2014年5月的购物天数较上年同期多出1天。

路透调查的分析师的预估中值为，5月实质零售销售较前月上升0.7%，较上年同期成长2.1%。

r表示修正值。(完)

(编译 高琦 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐