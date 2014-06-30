表格：德国5月实质零售销售较前月下滑0.6%，较上年同期增长1.9%

月变动率(实质) -0.6 -1.5r +0.5

月变动率(名义) -0.7 -1.6r +0.8

年变动率(实质) +1.9 +3.2r +0.2

年变动率(名义) +2.2 +3.9r +1.7

注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。统计局并指出，2014年5月的购物天数较上年同期多出1天。