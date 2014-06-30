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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 14:20 BJT

韩国汇市：韩元触及近六年新高后回吐部分升幅

路透首尔6月30日 - 韩国韩元兑美元 周一升至近六年新高，因海外基金和出口商追捧韩元，但本国外汇当局疑似购买美元以平抑韩元升势。

在疑似干预得到交易商验证之前，韩元兑美元一度高见1,010.8，为2008年7月31日以来最高。

韩元兑美元国内收报1,011.8，较五国内收盘价1,013.4上扬0.2%，今年上半年升高4.3%，为新兴亚币升幅最大币种。(完)

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