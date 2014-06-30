日本股市：受基金粉饰账目提振反弹小涨，本月和本季度均温和升高

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
日经指数在4-6月当季上涨2.3%，6月则为上涨3.6%，此为六个月来最大月线升幅。不过，年内迄今来看，日经指数为下跌6.9%。
东证股价指数 上涨0.8%，收报1,262.56点。JPX-日经400指数 上涨0.7%至11,466.23点。
在东京主板交投的股票中，有86%上涨，只有9%的股票下跌，在东证股价指数整体涨幅不足1%的情况下，这种涨跌布局很不寻常。市场人士认为，这是月末的账面粉饰操作所导致的。（完）
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200