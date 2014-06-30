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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 14:42 BJT

日本股市：受基金粉饰账目提振反弹小涨，本月和本季度均温和升高

日经指数在4-6月当季上涨2.3%，6月则为上涨3.6%，此为六个月来最大月线升幅。不过，年内迄今来看，日经指数为下跌6.9%。

东证股价指数 上涨0.8%，收报1,262.56点。JPX-日经400指数 上涨0.7%至11,466.23点。

在东京主板交投的股票中，有86%上涨，只有9%的股票下跌，在东证股价指数整体涨幅不足1%的情况下，这种涨跌布局很不寻常。市场人士认为，这是月末的账面粉饰操作所导致的。（完）
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