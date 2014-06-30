中国股市：沪综指收升，险资或加大蓝筹股投资力度提振市场信心

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透北京6月30日 - 中国股市沪综指周一收升0.6%，险资或加大蓝筹股投资力度的消息提振市场信心，令个股出现普涨格局，但涨幅有限。分析师指出，目前宏观经济已出现企稳反弹趋势，政策微刺激的举措有望持续出台，均对大盘构成支撑。
沪综指 收报2,048.327点，涨11.919点或0.59%，该指数全月累计上涨0.45%；上证A股今日成交799亿元人民币，上交易日为766亿元。
“整个大盘还是维持反复震荡的格局，低点则呈逐步抬升的过程。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他并指出，从市场表现看，历史存量高利率保单资金投资蓝筹股的政策影响并不十分明显，短期并没有资金明显流入相应蓝筹股的迹象，但对投资者信心有一定的提振作用。
为化解历史存量高利率保单的利差损风险，完善保险公司运用历史存量高利率保单资金投资蓝筹股的认可标准，中国保监会近日下发通知，明确该类保单资金投资蓝筹股需满足设立专门账户、封闭运作，并单独管理等条件，才可按相关标准进行认可。
航天军工板块整体涨幅居前，其中航天晨光 、航天长峰 、航天动力 、航天通信 等军工行业个股均收涨停。
沪深300指数 收报2,165.118点，涨0.69%；沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,154.4点，涨0.52%，成交577,760手。（完）
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200