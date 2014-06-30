中国股市：沪综指收升，险资或加大蓝筹股投资力度提振市场信心

路透北京6月30日 - 中国股市沪综指周一收升0.6%，险资或加大蓝筹股投资力度的消息提振市场信心，令个股出现普涨格局，但涨幅有限。分析师指出，目前宏观经济已出现企稳反弹趋势，政策微刺激的举措有望持续出台，均对大盘构成支撑。

沪综指 收报2,048.327点，涨11.919点或0.59%，该指数全月累计上涨0.45%；上证A股今日成交799亿元人民币，上交易日为766亿元。

“整个大盘还是维持反复震荡的格局，低点则呈逐步抬升的过程。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他并指出，从市场表现看，历史存量高利率保单资金投资蓝筹股的政策影响并不十分明显，短期并没有资金明显流入相应蓝筹股的迹象，但对投资者信心有一定的提振作用。

为化解历史存量高利率保单的利差损风险，完善保险公司运用历史存量高利率保单资金投资蓝筹股的认可标准，中国保监会近日下发通知，明确该类保单资金投资蓝筹股需满足设立专门账户、封闭运作，并单独管理等条件，才可按相关标准进行认可。

航天军工板块整体涨幅居前，其中航天晨光 、航天长峰 、航天动力 、航天通信 等军工行业个股均收涨停。