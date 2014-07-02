更正-路透基点：五家牵头行加入雅居乐地产56.65亿港元三年期贷款

(更正：内文第三段删除超额配售权益已使用的错误描述)

路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点报导，根据公司提交的文件，五家银行已加入雅居乐地产控股有限公司的56.65亿港元(7.26亿美元)三年期贷款，担任牵头行。

这五家银行是恒生银行(亦担任额度代理行和担保品控管行)、法国巴黎银行、中国建设银行、汇丰银行、渣打银行。

这笔贷款包括30亿港元的超额配售权。消息指出，其他银行预计将加入超额配售的部分。

五家牵头行和借款人在6月25日签署了贷款协议。

雅居乐地产原先目标贷款60亿港元。

此项贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码420个基点，平均年限约2.31年。

贷款银行取得506.6基点的综合收益，有200个基点的费用。

雅居乐在4月取得4.75亿美元的八个月过桥贷款，为5亿美元的可转债再融资。这笔过桥贷款由恒生银行、汇丰银行和渣打银行提供。

雅居乐在2013年7月就现有三年期贷款执行超额配售权，取得16.5亿港元资金，将该贷款整体借贷金额提高至56.28亿港元。超额配售的贷款最高综合收益为455个基点，利率为Hibor加码420个基点，平均年限为2.31年。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)