全球金市：金价持稳在两个月高点附近，料连续第二季上涨

受乌克兰和伊拉克局势推动，金价今年第二季已涨2.4%，第一季升幅近7%。

“金价的技术面看来不错，支撑在1,300美元，阻力约在1,335美元，”一名香港的贵金属交易商表示。

“金价自此有些上档空间，但鉴于本周稍晚有美国非农就业数据出炉及欧洲央行开会，届时金价才可能有较大的波动。”

美国就业报告及欧洲央行会议均落在周四，投资人冀望从中寻找全球经济成长力道的线索。

中东动乱情势升高，亦支撑金价。伊拉克军队周日派出坦克车及装甲车辆，试图将叛乱份子逐出北部城市提克里特，这是其连续第二日向逊尼派武装份子占领的大片伊拉克区域发起反攻。

乌克兰军队与亲俄分离主义分子周日在斯拉维扬斯克市发生交火，尽管乌总统波罗申科从布鲁塞尔返回基辅后不久，在他的网站宣布，乌克兰政府军对亲俄分离分子的停火时间延长72个小时，至周一晚上10点。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理将黄金期货和期权的多头仓位上调至3月以来最高位。

其他贵金属中，白银 、铂金 、钯金 均料连续第二季上涨。

英国星期日泰晤士报报导称，英美铂金将把其南非部分铂金矿待价而沽，该公司执行长Mark Cutifani此举是为了处置表现不佳的资产。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1315.4 0.36 0.03

现货银 20.87 -0.14 -0.67

现货铂金 1474.5 2.3 0.16

现货钯金 841.2 2.7 0.32

COMEX期金 1316.1 -3.9 -0.3

COMEX期银 20.895 -0.182 -0.86

汇率

欧元/美元 1.3646

美元指数 80.04

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金