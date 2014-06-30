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市场报道 | 2014年 6月 30日 星期一 14:58 BJT

《汇市简讯》欧元/美元空方承压，欧元区数据或能有助欧元

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* 美国公债收益率进一步下跌，使欧元/美元空方承压

* 美国10年期公债收益率报2.53%。较德债的利差略收紧

* CFTC数据显示，最近一周汇市投机客进一步减持美元多仓

* 汇价推升，触发1.3680-3700上方停止单的机率升高

* 稍晚将公布的欧元区数据或有助欧元，包括0800GMT的M3货供额，和0900GMT的通胀率(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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