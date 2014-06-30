《汇市简讯》欧元/美元空方承压，欧元区数据或能有助欧元

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
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* 美国公债收益率进一步下跌，使欧元/美元空方承压
* 美国10年期公债收益率报2.53%。较德债的利差略收紧
* CFTC数据显示，最近一周汇市投机客进一步减持美元多仓
* 汇价推升，触发1.3680-3700上方停止单的机率升高
* 稍晚将公布的欧元区数据或有助欧元，包括0800GMT的M3货供额，和0900GMT的通胀率(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200