《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月30日

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透香港6月30日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.2013人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美 A/B股比价 元) 仪电电子 5.95 0.466 2.06 大众交通 6.57 0.617 1.72 永生投资 16.08 1.236 2.10 老凤祥 25.31 2.59 1.58 鼎立股份 10.04 0.595 2.72 氯碱化工 7.43 0.442 2.71 双钱股份 11.3 0.681 2.68 海立股份 7.19 0.534 2.17 浦东金桥 10.18 0.954 1.72 外高桥 26.64 1.503 2.86 ST联华 17.69 1.608 1.77 锦江投资 9.01 0.901 1.61 中路股份 17.51 0.824 3.43 金山开发 13.45 0.591 3.67 海欣股份 6.49 0.452 2.32 大江股份 5.71 0.359 2.56 上柴股份 9.82 0.666 2.38 丹化科技 5.93 0.411 2.33 上海三毛 6.03 0.61 1.59 友谊股份 10.98 1.186 1.49 上工申贝 10.55 0.554 3.07 上海机电 15.58 1.658 1.52 宝信软件 29.71 1.857 2.58 上海物贸 9.28 0.623 2.40 上海普天 16.77 0.737 3.67 陆家嘴 15.84 1.443 1.77 华新水泥 6.67 0.882 1.22 锦江股份 16.41 1.486 1.78 华电能源 2.72 0.297 1.48 SST天海 6.08 0.285 3.44 大名城 6.22 0.328 3.06 东方通信 13.35 0.55 3.91 黄山旅游 12.75 1.197 1.72 开开实业 12.35 0.766 2.60 海南航空 1.67 0.353 0.76 ST轻骑 3.96 0.307 2.08 振华重工 3.19 0.377 1.36 锦州港 3.92 0.383 1.65 九龙山 3.27 0.285 1.85 凌云股份 8.13 0.485 2.70 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 [CN-HOT-CMN 中国个股业绩 ] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN 报摘 ] 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。