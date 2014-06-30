《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月30日

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透香港6月30日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:58时,1 港元=0.79986人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价(港元) A/B股比价 ) 深物业 6.71 5.02 1.67 南玻 6.83 5.39 1.58 深康佳 4.44 2.88 1.93 ST中华 5.94 2.69 2.76 深深宝 6.62 7.09 1.17 深赤湾 12.98 11.09 1.46 招商地产 10.42 10.73 1.21 特力 9.53 5.89 2.02 飞亚达 8.18 6.08 1.68 一致药业 39.95 33.95 1.47 深深房 3.77 2.84 1.66 ST盛润 6.45 5.51 1.46 深纺织 7.32 5.58 1.64 方大集团 7.35 3.68 2.50 深国商 13.27 8.95 1.85 深赛格 4.43 2.73 2.03 宝石 7.50 4.70 2.00 小天鹅 10.21 9.97 1.28 粤高速 2.96 2.40 1.54 晨鸣纸业 4.36 3.86 1.41 ST珠江 5.88 3.05 2.41 美菱电器 4.85 5.01 1.21 大冷股份 9.81 6.94 1.77 粤电力 4.73 4.50 1.31 佛山照明 9.96 6.37 1.95 江铃汽车 28.98 30.29 1.20 沙隆达 11.60 8.35 1.74 苏常柴 7.80 4.56 2.14 威孚高科 26.97 26.15 1.29 古井贡酒 19.07 16.06 1.48 ST东海 5.53 5.01 1.38 长安汽车 12.31 15.30 1.01 京东方 2.17 1.91 1.42 鲁泰 8.79 10.42 1.05 本钢板材 3.91 2.48 1.97 张裕 24.11 17.17 1.76 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。