《RUSSELL专栏》澳洲越来越依赖中国对大宗商品的胃口

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
但铁矿石价格可能下滑，BREE预估2015年价格为每吨97美元，低于今年的105美元。
6月27日现货价.IO62-CNI=SI报在每吨94.90美元，由于预料澳洲以及第二大出口国巴西将有更多矿石供应，铁矿石价格有低于BREE预估的风险。
这意味着澳洲制造商不得不通过开采且出口更多矿石来维持获利，如果其他国家的竞争者也是采取这种策略，那么全球供应过剩情况就会更加严重。
**当价格下滑，势必得冲高数量**
澳洲目前第二大天然资源出口品项--煤炭，也有面临相同问题。
根据BREE，2014年焦煤平均价格预估在每吨122.50美元、2015年为121.30美元，这比2012年均价210美元都要来得低。全球交易的焦煤数量中，有约30%是中国采购的。
动力煤方面，BREE表示，2014年和2015年合约价料将分别下滑至每吨82和77美元，低于2012年的115美元。中国是全球最大的动力煤进口国。
对澳洲而言，它确实面临着关键大宗商品出口价格低迷的状况，在需求成长仍然正面之际，成长率却放缓，因为在许多天然资源市场，新供应正在上线。
澳洲还得正视中国在商品定价方面越来越有影响力，以目前及未来的中国进口情况来看，中国都是市场人气的风向标。
由于韩日等现有买家市场已臻成熟，而印度和印尼等新市场的潜力相比于中国仍较小，澳洲即使想分散资源出口，空间也是有限。
澳洲和前殖民宗主国英国有着坚强的文化联系、也是美国稳固的盟友，这些都无可厚非，即便在美澳关系中，澳洲并不像前美国总统布什(布希)描述的是“副警长”类从属角色。
但澳洲政府及民众真正应该注意的是中国发展的稳定性，因为澳洲未来的繁荣端视北京，而非伦敦或华府。(完)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200