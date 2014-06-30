《RUSSELL专栏》澳洲越来越依赖中国对大宗商品的胃口

但铁矿石价格可能下滑，BREE预估2015年价格为每吨97美元，低于今年的105美元。

6月27日现货价.IO62-CNI=SI报在每吨94.90美元，由于预料澳洲以及第二大出口国巴西将有更多矿石供应，铁矿石价格有低于BREE预估的风险。

这意味着澳洲制造商不得不通过开采且出口更多矿石来维持获利，如果其他国家的竞争者也是采取这种策略，那么全球供应过剩情况就会更加严重。

**当价格下滑，势必得冲高数量**

澳洲目前第二大天然资源出口品项--煤炭，也有面临相同问题。

根据BREE，2014年焦煤平均价格预估在每吨122.50美元、2015年为121.30美元，这比2012年均价210美元都要来得低。全球交易的焦煤数量中，有约30%是中国采购的。

动力煤方面，BREE表示，2014年和2015年合约价料将分别下滑至每吨82和77美元，低于2012年的115美元。中国是全球最大的动力煤进口国。

对澳洲而言，它确实面临着关键大宗商品出口价格低迷的状况，在需求成长仍然正面之际，成长率却放缓，因为在许多天然资源市场，新供应正在上线。

澳洲还得正视中国在商品定价方面越来越有影响力，以目前及未来的中国进口情况来看，中国都是市场人气的风向标。

由于韩日等现有买家市场已臻成熟，而印度和印尼等新市场的潜力相比于中国仍较小，澳洲即使想分散资源出口，空间也是有限。

澳洲和前殖民宗主国英国有着坚强的文化联系、也是美国稳固的盟友，这些都无可厚非，即便在美澳关系中，澳洲并不像前美国总统布什(布希)描述的是“副警长”类从属角色。