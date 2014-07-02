修正-《财经洞察》忆货币政策工具转换漫漫二十年，叹中国央行终踏上独立征程

(更正：日期应为“7月2日”，非“6月30日”)

作者 谢衡

路透北京7月2日 - 中国人民银行已成立近70年，但从计划经济下以社会簿记功能为特征的政府“出纳”角色，转变为与市场经济发展相适应的中央银行，中国人民银行实际才走过约20年时间；而随着中国国际收支已趋于平衡，央行可以说刚刚才开始踏上货币政策独立性的征程。

从最基本的市场建设，到一系列货币政策工具的创新与操作，客观的说，中国央行一直努力以市场化为基本原则，以间接调控为主要方向。但是货币政策工具的演变是由一国经济体制和金融体制内生决定，亦受国际经济金融环境的制约，在中国长期贸易顺差、外汇流入导致流动性过剩背景下，央行也只能被动应对。

可以说，在中国经济的特定背景下，央行的货币政策长期经历了独立性丧失、被动操作的十多年。

而今，随着国内、国际宏观经济、金融环境的大改变，中国经常项目顺差占GDP比重将常期稳定在2%以下，中国央行正式开始在蒙代尔“三元悖论”政策组合框架下重新选择，迈入了寻求独立的货币政策的新征程。

**基础市场建设**

时光倒流二十年，1993年通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》引发了中国金融领域的一次重大转变，中国人民银行放弃了计划经济条件下，集货币发行与信贷发放为一体的大一统银行体制。

两年后的1995年，《中华人民共和国中国人民银行法》颁布实施，第一次以法律的形式明确了中国人民银行专门行使中央银行职能。

此后，中国央行大力发展银行间市场，公开市场业务操作取代贷款规模限额控制，逐渐成为中国人民银行日常货币政策操作的主要工具。

1997年，中国央行在上海建立全国性的银行同业间拆借市场，并实现拆借市场利率的统一化、透明化；进一步开办银行间债券回购业务，同步实现了回购利率和现券买卖利率的市场化。

当年末，中国银行间债券市场的债券余额为3,800亿元人民币，全年市场交易额为307亿元。而到2013年末，债券市场的余额已经达到30万亿元，而全市场口径的现券和回购交易结算更高达270.82万亿元。

1998年1月中国人民银行彻底取消对商业银行的贷款规模管理，意味着中国人民银行放弃了已实行将近半个世纪的最主要的政策工具，开始实施现代意义的货币政策。

同年3月，中国央行改革存款准备金制度，将法定存款准备金账户和备付金账户合二为一，还准备金账户应有的支付清算功能。

1998年1月1日取消贷款规模限额控制后，公开市场业务操作逐渐成为中国人民银行日常货币政策操作的主要工具。再贷款政策工具主要用于结构调整和维护金融稳定。同时在具体的操作过程中，不同程度地利用法定存款准备金率、再贴现和信贷政策等工具加强货币政策的执行效果。

1998、1999年央行公开市场操作主要是现券买入和逆回购，这两年公开市场操作投放基础货币占全部基础货币投放的85%。货币政策调控方式基本实现了由直接调控向间接调控的转变。

不过，一国特定的货币政策框架决定了该国公开市场业务操作的目标和框架。其时，中国的货币政策框架下，对金融机构的存、贷款利率都严格管制。因此，虽然在央行的努力下，货币市场利率已经完全放开，但其实际运行空间却不可避免地受到官定金融机构存、贷款利率的限制，想去深度影响存、贷款利率更无从谈起。

还应该被提及的是，在中国央行开始建立现代的货币政策传导机制之时，中国经济却从1997年起进入了长达六年的通货紧缩期，因亚洲金融危机导致的出口需求减少，加之激烈的国企改革引发的大规模失业。

在这六年中，中国人民银行不断努力试图使中国经济走出物价持续下降、经济增长疲弱的通缩陷阱。1997-2002 年七次降息，准备金存款利率由8.28%降1.89%，再贷款利率由10.62%降至3.24%，一年期存款利率由7.47%降至1.98%，一年期贷款利率由10.08%降至5.31%；并从1999年开始，征收利息税。

**被动的十年**

中国自2001年12月加入世界贸易组织（WTO），此后，中国的经济增长与外部环境联系愈加紧密，中国的基础货币供应方式亦因此发生根本性改变。

由于中国实行的货币政策框架，令中国央行此后逾十年的时间里，都在忙于应付外汇占款带来的货币扩张。中国央行虽因此积攒了全球货币当局最大的资产负债表，但在实际的货币政策制定与实施方面，大大丧失了独立性。

在这个过程中，调整法定存款准备金比率这种在理论上被称做货币政策之“巨斧”且已被绝大多数国家逐渐废弃的政策工具，在中国却戏剧性地成为央行高度依赖的经常性政策工具，被频频使用。

据路透统计，从2003年到2012年，近十年的时间内，中国央行调整存款准备金率高达40次。

为应对外汇占款带来的货币扩张，中国央行亦由此创设了新的货币政策操作工具。但实际上，每一次新的操作方式的出现，基本上都是以前一种外汇占款冲销方式难以为继而逼迫出来的“创新”。

2003年4月22日，中国人民银行开始正式在公开巿场上连续滚动发行3个月、6个月及1年期的央行票据。

时任中国央行货币政策司司长的戴根有就坦言，2002年之后，为了“对冲”外汇占款和贷款多增的影响，中国央行继续以正回购方式保持基础货币稳定。但是由于央行持有可用债券数量的持续减少和相当一部分债券将陆续到期，这一操作方式愈来愈难以为继，到了2003年初，中国央行的公开市场操作面临无券可用的局面。

在这种情况下，中国央行决定发行中央银行票据，将其作为“对冲”基础货币过快增长的政策工具。

2003年下半年至2004年上半年，新采用的发行央行票据回笼基础货币的方法发挥了较好的效果，这段时间，央行在公开巿场上主要采取发行央行票据而停止国债正回购操作回笼基础货币。直到2004年下半年央行开始恢复国债正回购，进行央行票据发行与国债回购相结合的较为全面的公开市场调控，但是央行票据发行以其规模优势成为公开市场操作的主要力量。

到2006年末，中国央行票据余额达到30,283亿元人民币，央行通过发行央行票据操作大约对冲掉国外资产渠道产生的基础货币投放的40%左右。

在加大央行票据发行力度对冲外汇占款和到期央行票据的同时，中国央行还不断地采用了向某些金融机构定向发行央票的方式对那些信贷增长较快的银行实施惩罚或警告，因定向票据的收益远远低于通过利率招标发行央行票据的利率，故定向票据发行带有某种行政控制的色彩。

但是，随着央行票据发行规模的扩大，央行票据利率也随之大幅度地上升，这极大地提高了中央银行对销外汇占款的成本。此外，央行票据的发行规模越来越大，可能对中国的货币市场带来一定程度的扭曲，令利率的走势便难反映真实的均衡关系。

2005年，中国汇改迈出实质步伐。7月21日，央行宣布人民币不再盯住单一美元，开始实行以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。此后人民币开启漫漫升值之旅，在中国基本面和汇率升值的吸引下，国际资本持续流入，外汇占款也进入高速增长时期。

因此从2006年下半年开始，中国央行主要动用存款准备金率这一效果猛烈的调控工具进行大规模的外汇占款对冲。从2006年7月开始，为抑制流动性过剩，完成中央政府提出的经济过热、防通货膨胀的“双防”目标。截至2008年9月，中央银行供上调了19 次存款准备金率，由 7.5%升至17.5%。

2008年全球金融危机爆发，从9月开始，央行不仅连续5次下调金融机构存贷款利率，公开市场对冲操作力度亦相应减弱。具体表现为中央银行票据发行力度的减弱：暂停3年期央行票据的发行，同时减少1年期和3个月期央行票据的发行频率，保证银行体系流动性。

在减少央行票据发行的同时，短期正回购期限品种增多，短期正回购操作力度也得到加强。到2009年第二季度，央行开展正回购操作达到1.19万亿元。

而随着中国四万亿经济刺激计划引发投资过热，加之中国央行于2010年6月19日再次推动汇改，虽然此次汇改并非对人民币一次性升值，而是将价格决定权逐步放回市场。但随后人民币再次重启升值之路，资金流入亦随之水涨船高，2010年上半年新增外汇占款12,828亿美元，下半年增幅扩大到19,854亿美元。

相应的，中国央行再次动用存准“利器”，从2010年初到2011年5月，共上调存准12次，存准率达到21.5%的高位。

值得一提的是，2006年，中国央行启动了中国货币市场基准利率体系建设，即上海银行间同业拆放利率（Shibor）。 Shibor虽是中国央行借鉴Libor（伦敦同业拆放利率）、Euribor（欧元同业拆借利率）等推出，并不断倾力打造的市场基准利率，但因其缺乏市场交易定价的参照性，尽管诞生至今已超过七年之久，却仍远离中国市场基准利率目标。

此外，“窗口指导”一直是中国央行的一个重要货币政策工具，与其他货币政策工具结合起来共同引导市场预期。中国近年来的货币政策实践表明，利用“窗口指导”可以降低货币政策的操作成本，但“窗口指导”有效与否，取决于商业银行与中央银行的配合程度，也取决于中央银行在商业银行中的权威，亦离不开公开市场操作等其它货币政策操作的配合。

**走向独立的征程**

十年之后，中国央行悄然踏上通往独立货币政策之路。

2012年7月开始人民币由贬值预期转为升值走势，但中国央行外汇资产波动却急降至一个非常低的水平。央行当年年5-10月共五个月外汇资产月波动都在60亿元人民币下方，这在过去10年的中国央行外汇操作史上绝无仅有。

这意味着，中国央行已经开始减少汇市干预、允许人民币汇率更多由市场供求决定。更为重要的是，此举预示了中国央行正在对蒙代尔“三元悖论”政策组合框架重新选择，从注重“汇率稳定性”转倾向于更注重增强中国自身货币政策的独立性。

中国央行的货币政策执行方式发生的明显变化，还表现在对公开市场操作的运用显着增多，几乎完全依靠债券回购向市场注入流动性。而且，央行在有意维持银行间市场流动性“紧平衡”环境的同时，加大了打造和培育新的市场基准利率的举措。

2012年，中国的利率市场化迈出实质性一步，央行在年中进行了两次非对称降息，并首次开启了存贷款利率双向浮动，增强了金融机构的自主定价权。

在利率市场化加速推进的大背景下，逆回购利率成为一个央行用以引导市场利率走向的政策目标利率，越来越频繁的逆回购操作使得正、逆回购操作之间的利差不断缩窄，并能够引导短期市场利率的形成及货币市场的利率走向。

中国整个金融体系的变化，亦要求央行的货币政策工具随之调整。伴随影子银行的兴起，除银行信贷以外，非银行信贷也需纳入监管范围。因此，央行对利率的调控变得更加重要。

此后，中国央行在2013年创设短期流动性调节工具（SLO）和常备借贷便利（SLF）等工具组合，并续做三年期央票的中期利率指导尝试。种种举措，不仅有助于优化央行对流动性的管理，维护金融稳定，还能改进中国货币政策操作的框架，来明显增强货币政策实施效果。

2013年6月“钱荒”时期，SLF运用就显示出金融稳定的较强功能。当时银行间流动性紧张推动隔夜回购利率创达30%的纪录，一些金融机构面临流动性危机。截至6月末，央行常备借贷便利余额为4,160亿元。SLF操作极大地改善了金融机构获得融资的途径，也拓展了央行干预直接作用于金融市场和金融机构的可能性和操作空间。

尽管央行SLO和SLF等工具目前定位于“在银行体系流动性出现临时性波动时相机运用”，但实际上SLF操作还传递了央行对近期资金市场“合意”的利率水平，从而更容易稳定资金市场利率和利率预期，以及运动趋势。这些对金融稳定和对市场利率已呈现的有效影响，使得央行有了更大的灵活性和主动性来发挥货币政策作用。

2014年3月15日，中国央行宣布自2014年3月17日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，再次汇改。央行基本退出常态式外汇干预，这令过去20年已经习惯的央行以外汇占款投放基础货币的这个做法，可能发生根本变化。

而中国央行逐步摆脱被动依靠外汇占款供应基础货币的模式，就是为了提升国内货币政策的有效性。

在外汇占款趋势下滑，央票自然到期萎缩背景下，中国央行自2012年，重新启用了再贷款，这一带有较强计划性的数量型货币政策工具，并在2013年之后，扩大了再贷款的适用范围，进一步发挥再贷款的信贷投放功能。

此外，获得了更多基础货币调控主动权的中国央行，今年以来实施了两次定向降准，力求在部分补充流动性的同时，实现调结构的目的。

不过，中国央行推进货币政策框架从数量型向价格型转变的步伐并未停止。“利率走廊+中期政策利率”的价格型调控机制的构想，在央行高级官员的多次演讲中愈见清晰。

央行行长周小川在清华五道口全球金融论坛的演讲中表示，"此次金融危机后经验，短期利率可能有时候不够有效，由此可以考虑增加一个中期利率。"

此后，路透获得一份央行官员讲话资料进一步显示，“未来中央银行货币政策框架的转型，...可以用利率走廊加中期政策利率这样一个方式来建立，”中央银行最近推出抵押补充贷款工具（PSL），“我们希望能够把它打造成一个中期政策利率。”

这份资料显示，中国央行有意通过PSL来向“实体经济当中最需要支持的这些领域，或者说行业”提供低成本资金，来拉低整体社会融资成本。这显示出中国央行对本国市场特殊性寻求更好的解决方案。

种种迹象显示，中国货币政策框架从过去十余年来货币外生性创造为主的机制，即买入外汇--基础货币供应--货币信用扩张，将转为货币内生性创造为主的机制，也就是主要通过央行公开市场操作，吞吐债券--投放基础货币--货币信用扩张，来满足实体经济需求，达成货币政策最终目标。