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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 15:48 BJT

台湾债市：殖利率反弹中止连三跌，因台股续创高位

* 台股续创逾六年半高位，债市殖利率中止连三跌
    * 担心邮局五年冷券卖压，短端持券信心不足
    * 明日103/6区间料在1.56-1.59%，103/10则在1.17-1.19%

    路透台北6月30日 - 台湾公债殖利率周一收高。因台股 续创逾六年半高位，且市场对五年券走势
是否回稳仍抱持存疑，在五年新券103/10 发行前交易殖利率走高带动下，中止连续三日收低的格
局。

    债市今日收半年线，10年公债连续图 殖利率累计下跌9.96基点，但五年公债连续图TW5YT=O
TC殖利率却弹升7.05基点。交易商表示，五年券殖利率欲止弹回稳，前提还是要确定邮局是否已不再释出五
年冷券筹码。
    
     〞邮局影响力太大了，让大家害怕，(殖利率)反弹是否已经满足，还要观察。〞一外商银行交易员说。
    
    另一证券商交易员则指出，市场还不肯定邮局在7月会不会继续卖五年冷券，需要再过几天才能厘清。
    
    他表示，交易商普遍揣测日前邮局卖出短券，是为了半年报的作帐需求。倘若是真的，未来每逢季底、半
年或年底，市场的气氛恐怕都会转为保守。
    
    交易商指出，今日台币兑美元 劲升，搭配股市明显上扬，显示又有热钱继续流入，这对短端殖利
率或可稍稍发挥安定作用。
    
    不过一证券商交易主管认为，五年券有103/9 标售不佳的前车之鉴，多方对于103/10不敢抱
以期待，要等待近期浮动的筹码沉淀后，或许才有走多的机会。    
    
    交易商预估，明日10年公债103/6殖利率区间料在1.56-1.59%，五年公债103/10发行前交易殖利率则看在1
.17-1.19%。
    
    台湾股市周一受半年报做帐效应收涨，续创逾六年半高位。大盘加权股价指数收高0.93%或86.24点，至9,
393.07点。台币兑美元则连续第三日走升，并续创半年盘中高位。
        
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
   10     103/6                   +0.99     1.5799    1.5799-1.5799       0.5
    5    103/10                   +1.35     1.1830    1.1650-1.1835      24.5
    *表创该券交易以来殖利率日高
         
    本周全球重要经济事件与数据包括：     
    6/30(一)：德国5月实质零售销售、欧元区6月通胀率初值、美国6月芝加哥PMI和5月成屋待完成销售指数
、美国蒙大拿和犹他州银行家协会2014年会议(至2日)；
    7/01(二)：中国6月官方制造业PMI和滙丰制造业PMI终值、韩国6月制造业PMI和贸易收支、日本5月加班工
资和6月制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月制造业PMI、德国6月经季节调整失业数据、欧元区5月失业率
、美国6月制造业PMI终值、美国6月ISM制造业指数、美国6月达拉斯联邦储备银行服务业指数、德国财政部长
朔伊布勒发表讲话；
    7/02(三)：欧元区5月PPI、美国6月ADP就业报告、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国5月工厂订单和耐
久财订单、美联储主席叶伦在IMF主办的活动上发表演讲；
    7/03(四)：中国6月官方非制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月服务业PMI、欧元区5月零售销售、美
国6月非农就业、美国和加拿大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PMI终值、美国6月ISM非制造业指数、
欧洲央行管委会召开会议，之后宣布利率并召开记者会、欧洲央行总裁德拉吉发表讲话；
    7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。 
    
         30       103/8                     没有成交
         20       103/7                     没有成交
         10       103/6                       1.5799
          5       103/9                       1.1810
          2       103/1                       0.5650
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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