日本个股：索尼坚信本财年电视业务可扭亏为盈--部门主管

路透东京6月30日 - 索尼 电视部门主管Masashi Imamura周一表示，即使销量达不到目标，该业务预计仍可在本财年扭亏为盈。

Masashi Imamura在一媒体会议上表示，索尼电视业务已在上一财年削减了固定成本，实现获利指日可待。该部门从7月1日开始将成为索尼旗下的独立子公司。

他说，索尼今年有能力吸收新兴市场货币波动的影响。他认为，去年这是导致电视部门亏损的因素之一。

索尼预计电视销量今年将大幅增加18.5%至1,600万台。分析师表示，这一增幅远高于业界的平均增长预估。

Imamura表示，销售目标是能够实现的，但也表示，即使销量无法达标，电视业务也仍然会实现盈利。

索尼电视业务将于周二从母公司分离，这是为了提高该部门透明度和明确责任，以实现和维持获利。

今年迄今为止，索尼股价下跌了8%，同期日经指数 跌幅在7%。周一索尼收高0.2%，报1,682日圆。日经指数周一涨幅为0.4%.

Imamura的言论是在收市后发布的。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)