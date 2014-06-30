日本个股：索尼坚信本财年电视业务可扭亏为盈--部门主管

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京6月30日 - 索尼 电视部门主管Masashi Imamura周一表示，即使销量达不到目标，该业务预计仍可在本财年扭亏为盈。
Masashi Imamura在一媒体会议上表示，索尼电视业务已在上一财年削减了固定成本，实现获利指日可待。该部门从7月1日开始将成为索尼旗下的独立子公司。
他说，索尼今年有能力吸收新兴市场货币波动的影响。他认为，去年这是导致电视部门亏损的因素之一。
索尼预计电视销量今年将大幅增加18.5%至1,600万台。分析师表示，这一增幅远高于业界的平均增长预估。
Imamura表示，销售目标是能够实现的，但也表示，即使销量无法达标，电视业务也仍然会实现盈利。
索尼电视业务将于周二从母公司分离，这是为了提高该部门透明度和明确责任，以实现和维持获利。
今年迄今为止，索尼股价下跌了8%，同期日经指数 跌幅在7%。周一索尼收高0.2%，报1,682日圆。日经指数周一涨幅为0.4%.
Imamura的言论是在收市后发布的。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200