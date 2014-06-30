《路透晚报》--6月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国保险：保监会发文完善历史存量保单投资蓝筹股认可标准

为化解历史存量高利率保单的利差损风险，完善保险公司运用历史存量高利率保单资金投资蓝筹股的认可标准，中国保监会近日下发通知，明确该类保单资金投资蓝筹股需满足设立专门账户、封闭运作，并单独管理等条件，才可按相关标准进行认可。

--中国金融：全国社保理事会管理的基金资产2013年投资收益率为6.20%

中国全国社会保障基金理事会周一发布2013年年度报告。报告显示，2013年年末，社保基金会管理的基金资产总额12,415.64亿元，权益投资收益额685.87亿元，投资收益率6.20％。

--中国财政：中国对亚洲基础设施投资银行出资比例不一定非达50%--财长

中国财政部长楼继伟表示，中方提出对亚洲基础设施投资银行（亚投行）比例可以达到50%，旨表示推动亚投行的决心，但最终出资比例不一定非要达到50%。

--中国铁路：建设加快推进，14条线集中开工投资规模逾3,200亿元

加快铁路投资仍是中国稳增长的重要内容。新华社周一报导，目前已有14条铁路集中开工，总里程3,712公里，投资规模3,273亿元。

--路透调查：中国6月官方制造业PMI料续升至51，再创年内新高

路透综合19家分析机构预估中值显示，中国6月官方制造业采购经 理人指数(PMI)料进一步升至51.0，连续第四个月回升，并再创年内新高，预示经济企稳迹 象更加稳固，稳增长政策效应不断显现。

--中国房地产：6月房贷重现8.5折利率优惠，但整体从紧局面未缓解--报告

中国知名在线金融搜索平台“融360”发布6月房贷分析报告显示，在央行喊话商业银行力保首套房贷政策后，6月房贷市场出现略微松动的迹象，全国最低房贷利率回归8.5折，不过整体而言收紧的局面还难以在下半年缓解。

--香港房地产：调整楼市措施将令市场再度亢奋风险增加--财政司司长

香港财政司司长曾俊华表示，在政府宣布对＂先买后卖＂豁免双倍印花税的时限作出技术性调整后，虽然修订幅度不大，但已即时增加市场的动力，可见物业市场实在非常敏感。 因此在目前的情况下，＂撤辣＂或＂减辣＂只会令楼市再度亢奋的风险增加。

【固定收益】

--中国货币市场：供需仍结构性失衡七天利率小涨，担心下月初缴准影响

在6月最后一个交易日，中国银行间市场周一主要回购加权利率 CNREPO=CFXS 呈上行态势，其中七天品种升幅相对略多。交易员指出，资金面早盘稍趋紧主要还是因供需结构失衡所致，希望通过信用债质押融资有难度。

--中国债市动态：月末资金无大碍现券交投清淡，IRS情绪略谨慎短端上涨

半年末最后一个交易日，中国银行间市场流动性压力不甚明显，加之今日也没有新债招标等可供观望，周一早盘现券交投十分清淡，收益率变动有限。相对而言，利率互换市场对月末时点心态则略显谨慎，一年等短端涨约3-4个基点(bp)。

--中国债市：半年末时点IRS普涨，回购利率上行及存贷比放松传言双重推动

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 0#CNYIRS7R=CFXS 周一全线上行，最大涨幅在午后并扩大至约8-9个基点(bp)。因月末最后一天，资金市场回购利率上行，以及银监会可能放松存贷比要求传言，增强未来经济向好预期。

--中国新债：进出口行周四将增发至多120亿元两期固息债，期限五和七年

中国进出口银行周一公告称，将于周四(3日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币两期固息债，五年和七年发行规模各半。

--中国公开市场：7月共有2,380亿元资金到期，其中正回购2,180亿占逾九成

据路透统计，7月中国央行公开市场将共有2,380亿元人民币资金到期，其中正回购为2,180亿元，占逾九成，剩余200亿元为央票，期限均为三年。

--中国债市： 七年以内信用债收益率估值多回落，长端相对稳定--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，七年以内品种多数现不同幅度的回落，其中以一年和三年期限尤甚。而长端企稳，曲线进一步陡峭化。

【外汇】

--中国外汇：境内外市场、汇率、利率差异令套利融资行为难以改变--外管局

中国外管局经常项目司司长杜鹏周一在记者会上称，只要当前境内外两种市场、两个汇率、两种利率不变，企业通过财务运作实现套利融资的行为就不会改变。

--中国汇市：人民币早盘续升值逾百点，中资大行带动下结汇偏重

中国人民币兑美元 CNY=CFXS 周一早盘继续爬高逾百点，结汇盘偏重。中间价微幅高开后，盘面上结汇力量继续占优。交易员表示中资大行结汇较重，疑有干预结汇盘和银行自营结汇盘的共同作用。

--离岸人民币：中国央行在巴黎和卢森堡建立人民币清算安排

中国人民银行宣布，周六分别与法兰西银行和卢森堡中央银行签署合作备忘录，将在巴黎和卢森堡建立人民币清算安排；之后，将确定巴黎和卢森堡的人民币业务清算行。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升，险资或加大蓝筹股投资力度提振市场信心

中国股市沪综指周一收升0.6%，险资或加大蓝筹股投资力度的消息提振市场信心，令个股出现普涨格局，但涨幅有限。分析师指出，目前宏观经济已出现企稳反弹趋势，政策微刺激的举措有望持续出台，均对大盘构成支撑。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比回升至79.4%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比本月有所回升，上月曾创21个月来新低；债券建议配比则自上月的一年半来新高回落。中国央行的二次定向降准实施，以及公开市场减弱资金回笼力度，令基金经理对股市流动性预期略显乐观。

--中国新股：新华网拟登陆上证所，计划募资14.97亿元--预披露

继人民网 603000.SS 之后，中国A股市场即将迎来又一家国家重点新闻网站。在中国证监会网站最新刊登预披露材料的公司中，新华网股份有限公司披露首次公开发行股票(IPO)招股说明书，拟募资14.97亿元人民币。

--中国个股：*ST中富公司债暂停上市，董事长称有信心完成债券本息偿付