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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 15:52 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收低且第二季跌逾9%，受中国经济疑虑及油价压制

布兰特原油期货周一跌至113美元下方，因对于伊拉克供应受扰的疑虑缓解，此前该国政府军对逊尼派武装份子占领的大片区域发起反攻。

但交易员称，鉴于TOCOM胶价今天收在210日圆的重要支撑水准上方，因此周二可能反弹。

上海期交所主力9月期胶合约 跌285元人民币，收报每吨14,885元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤177.5美分，跌1.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/张若琪 审校 蔡美珍)
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