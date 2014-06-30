金属期市：伦铜走软但月线可望连续第二个月上升，因供应紧俏

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
“目前情况是，LME库存持续下降，中国生产的没以前那么多，美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼矿区又不出口铜精矿。”
0727 GMT伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.2%，报每吨6,929.25美元，上周五盘中触及逾三个月高点后回落，终场基本收平。
LME期铜继5月扬升3%后，6月料续涨1%，将今年迄今的累计跌幅削减至5%左右。
上海期交所9月期铜合约 略涨0.1%，报每吨49,580元人民币。
周五的一周报告显示，上海期交所铜库存增加，但仍接近三年半低位 。LME库存报告则显示铜库存约15万吨，接近六年来最低 。
LME期锌 6月表现料超过其他金属，涨幅超过6%,亦受供应紧俏提振。周一接近16个月高点，仅略低于2,200美元。
上海期锌 跳升1%，至2013年3月以来最高。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/张若琪 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。