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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 16:11 BJT

金属期市：伦铜走软但月线可望连续第二个月上升，因供应紧俏

“目前情况是，LME库存持续下降，中国生产的没以前那么多，美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼矿区又不出口铜精矿。”

0727 GMT伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.2%，报每吨6,929.25美元，上周五盘中触及逾三个月高点后回落，终场基本收平。

LME期铜继5月扬升3%后，6月料续涨1%，将今年迄今的累计跌幅削减至5%左右。

上海期交所9月期铜合约 略涨0.1%，报每吨49,580元人民币。

周五的一周报告显示，上海期交所铜库存增加，但仍接近三年半低位 。LME库存报告则显示铜库存约15万吨，接近六年来最低 。

LME期锌 6月表现料超过其他金属，涨幅超过6%,亦受供应紧俏提振。周一接近16个月高点，仅略低于2,200美元。

上海期锌 跳升1%，至2013年3月以来最高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/张若琪 审校 蔡美珍/艾茂林)
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