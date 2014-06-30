香港股市：逆转稍早涨势收低，但录得季度涨幅

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
澳门博彩类股表现居前。银河娱乐 攀升3.6%，至5月23日来最高点，此前银河娱乐主席吕志和周五表示，中国经济放缓不会损及业务。
中国电信 和中国联通 分别上涨1.6%和0.8%，这两家公司周五获批开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验。
香港市场周二将因公众假期休市。
中国周二将公布官方6月制造业采购经理人指数(PMI)。路透综合19家分析机构预估中值显示，PMI料进一步升至51.0，连续第四个月回升，并再创年内新高，预示经济企稳迹 象更加稳固，稳增长政策效应不断显现。 (完)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200