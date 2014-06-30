香港股市：逆转稍早涨势收低，但录得季度涨幅

澳门博彩类股表现居前。银河娱乐 攀升3.6%，至5月23日来最高点，此前银河娱乐主席吕志和周五表示，中国经济放缓不会损及业务。

中国电信 和中国联通 分别上涨1.6%和0.8%，这两家公司周五获批开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验。