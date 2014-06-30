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货币新闻 | 2014年 6月 30日 星期一 16:22 BJT

香港股市：逆转稍早涨势收低，但录得季度涨幅

澳门博彩类股表现居前。银河娱乐 攀升3.6%，至5月23日来最高点，此前银河娱乐主席吕志和周五表示，中国经济放缓不会损及业务。

中国电信 和中国联通 分别上涨1.6%和0.8%，这两家公司周五获批开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验。

香港市场周二将因公众假期休市。

中国周二将公布官方6月制造业采购经理人指数(PMI)。路透综合19家分析机构预估中值显示，PMI料进一步升至51.0，连续第四个月回升，并再创年内新高，预示经济企稳迹 象更加稳固，稳增长政策效应不断显现。 (完)
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