香港房地产：政府本财年第二季度供应土地可建5,000个住宅，按季增逾半

路透香港6月30日 - 香港政府周一宣布，2014/15财政年度第二季度将推出四幅住宅土地出售，料可建2,100个住宅单位，连同港铁 将此前曾经流标的大围站上盖项目重新招标，第二季度可供应市场的土地供应可建合共5,000个住宅单位，按季增加56%。

发展局局长陈茂波在公布7-9月第二季度卖地计划时表示，港铁将于第二季度重新推出大围站上盖项目招标，可建2,900个住宅单位，连同政府土地，第二季度可供应市场土地可建单位数目达5,000个，比首季度的3,200个增加1,800个或56%。

对于近期政府卖地的中标价贴近甚至低于市期预测下限，陈茂波强调，政府对于增加供应土地的决心，不会因为短期的市场变化而改变。

＂我们目前不认为楼市有特别需要担心的地方，政府的土地工作不会因为一、两季度的变化而改变大方向。＂他说。

对于政府2014/15年度全年1.88万个私人住宅供应目标（包括政府土地、市建局、港铁及私人重建项目等），陈茂波表示对完成目标仍审慎乐观。

陈茂波指出，政府＂绝对没有＂高地价政策，并透露地政总署是于土地截标当日决定可接受的土地底价，所以是地价＂随行就市＂。

次季推出的四幅土地包括一幅位于九龙市区鲤鱼门、其余三幅位于新界区，分别在粉岭、屯门及大埔白石角。其中白石角土地在早两季度曾经流标，除这幅土地外，其余三幅均设有限量条款，即发展商须兴建不少于指定数目的住宅单位。