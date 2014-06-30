路透伦敦6月30日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/日圆：仍处于守势。汇价上周跌落200日均线139.03日圆，遭逢市场大力出脱。市场显然准备拿下近期低位137.70，进一步下看2月低位136.25。市场在139.03下方仍直接承压。

* 欧元/美元：上周持稳至略涨，市场逼近我们首道修正目标1.3670(200日均线亦落在1.3672美元)；若失守将下看近期低点1.3503及2012-2014年升势切入位1.3482美元。此仍为跌至1.2750前的关键点位。日线图上TD序列指标建立完成及艾略特波浪，均显示这波走势告终。

* 美元/瑞郎：守在38.2%回档处0.8909附近。目前只要能守在55日均线0.8901上方，就可维持上升趋势。我们留意到TD序列指标建立完成，愈发认为汇价将守住该处。上周的反弹在200日均线0.8954受阻，我们仍无法排除汇价进一步下探的可能性。阻力位为今年78.6%回档位0.9058，及55周均线0.9048，两者均构成顽强的阻力。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3643 1.3647 -0.03 -0.74 1.3745

美元/日圆 101.41 101.36 +0.05 -3.69 105.30

欧元/日圆 138.37 138.39 -0.01 -4.33 144.63

美元/瑞郎 0.8910 0.8907 +0.03 -0.20 0.8928

英镑/美元 1.7023 1.7033 -0.06 +2.82 1.6556

美元/加元 1.0685 1.0665 +0.19 +0.61 1.0620

澳元/美元 0.9396 0.9419 -0.24 +5.42 0.8913

新西兰元/美元 0.8728 0.8775 -0.54 +6.36 0.8206

欧元/瑞郎 1.2155 1.2159 -0.03 -0.95 1.2271

欧元/英镑 0.8013 0.8012 +0.01 -3.42 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1944 9.1830 +0.12 +3.92 8.8474

美元/挪威克朗 6.1416 6.1282 +0.22 +1.24 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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