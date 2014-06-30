日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透伦敦6月30日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/日圆：仍处于守势。汇价上周跌落200日均线139.03日圆，遭逢市场大力出脱。市场显然准备拿下近期低位137.70，进一步下看2月低位136.25。市场在139.03下方仍直接承压。
* 欧元/美元：上周持稳至略涨，市场逼近我们首道修正目标1.3670(200日均线亦落在1.3672美元)；若失守将下看近期低点1.3503及2012-2014年升势切入位1.3482美元。此仍为跌至1.2750前的关键点位。日线图上TD序列指标建立完成及艾略特波浪，均显示这波走势告终。
* 美元/瑞郎：守在38.2%回档处0.8909附近。目前只要能守在55日均线0.8901上方，就可维持上升趋势。我们留意到TD序列指标建立完成，愈发认为汇价将守住该处。上周的反弹在200日均线0.8954受阻，我们仍无法排除汇价进一步下探的可能性。阻力位为今年78.6%回档位0.9058，及55周均线0.9048，两者均构成顽强的阻力。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3643 1.3647 -0.03 -0.74 1.3745
美元/日圆 101.41 101.36 +0.05 -3.69 105.30
欧元/日圆 138.37 138.39 -0.01 -4.33 144.63
美元/瑞郎 0.8910 0.8907 +0.03 -0.20 0.8928
英镑/美元 1.7023 1.7033 -0.06 +2.82 1.6556
美元/加元 1.0685 1.0665 +0.19 +0.61 1.0620
澳元/美元 0.9396 0.9419 -0.24 +5.42 0.8913
新西兰元/美元 0.8728 0.8775 -0.54 +6.36 0.8206
欧元/瑞郎 1.2155 1.2159 -0.03 -0.95 1.2271
欧元/英镑 0.8013 0.8012 +0.01 -3.42 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1944 9.1830 +0.12 +3.92 8.8474
美元/挪威克朗 6.1416 6.1282 +0.22 +1.24 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校 高琦)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。