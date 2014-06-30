新兴汇市：韩元上半年领涨亚币，贸易顺差憧憬激励印尼卢比

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
印尼卢比 周一表现突出，因市场预期印尼5月贸易收支可望重现顺差。数据将于周二公布。
台币 触及近七个月高点，受出口商需求及股市资金流入的带动。
多数新兴亚洲货币今年上半年都升值，因在全球主要央行的货币政策持续宽松下，投资者往亚洲寻求更高的收益。
韩元/美元上半年领涨亚币，1-6月升值4.3%。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.36 101.40 +0.04 +3.87 105.28
坡元 1.2485 1.2500 +0.12 +1.18 1.2632
台币 29.915 29.962 +0.16 +0.12 29.950
韩元 1011.75 1013.40 +0.16 +4.31 1055.40
泰铢 32.43 32.46 +0.09 +1.33 32.86
菲律宾披索 43.64 43.75 +0.25 +1.74 44.40
印尼卢比 11820.00 11990.00 +1.44 +2.88 12160.00
印度卢比 60.05 60.09 +0.07 +2.91 61.80
马币 3.2100 3.2130 +0.09 +2.04 3.2755
人民币 6.2003 6.2181 +0.29 -2.36 6.0539
(完)
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路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。