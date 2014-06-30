新兴汇市：韩元上半年领涨亚币，贸易顺差憧憬激励印尼卢比

印尼卢比 周一表现突出，因市场预期印尼5月贸易收支可望重现顺差。数据将于周二公布。

台币 触及近七个月高点，受出口商需求及股市资金流入的带动。

多数新兴亚洲货币今年上半年都升值，因在全球主要央行的货币政策持续宽松下，投资者往亚洲寻求更高的收益。