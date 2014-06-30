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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 16:25 BJT

新兴汇市：韩元上半年领涨亚币，贸易顺差憧憬激励印尼卢比

印尼卢比 周一表现突出，因市场预期印尼5月贸易收支可望重现顺差。数据将于周二公布。

台币 触及近七个月高点，受出口商需求及股市资金流入的带动。

多数新兴亚洲货币今年上半年都升值，因在全球主要央行的货币政策持续宽松下，投资者往亚洲寻求更高的收益。

韩元/美元上半年领涨亚币，1-6月升值4.3%。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.36 101.40 +0.04 +3.87 105.28

坡元 1.2485 1.2500 +0.12 +1.18 1.2632

台币 29.915 29.962 +0.16 +0.12 29.950

韩元 1011.75 1013.40 +0.16 +4.31 1055.40

泰铢 32.43 32.46 +0.09 +1.33 32.86

菲律宾披索 43.64 43.75 +0.25 +1.74 44.40

印尼卢比 11820.00 11990.00 +1.44 +2.88 12160.00

印度卢比 60.05 60.09 +0.07 +2.91 61.80

马币 3.2100 3.2130 +0.09 +2.04 3.2755

人民币 6.2003 6.2181 +0.29 -2.36 6.0539

(完)

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