中国金融：银监会调整银行存贷比计算口径，且仅监管考核人民币业务

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透北京6月30日 - 中国银监会周一称，商业银行存贷比的监管计算口径自7月1日起调整，且仅对人民币业务实施存贷比监管考核，本外币合计和外币业务存贷比作为监测指标。
银监会发布的新闻稿表示，存贷比分子即贷款将扣减支农再贷款、小微企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债对应贷款等。
同时，银行对企业、个人发行的大额可转让存单，以及外资法人银行吸收的境外母行一年期以上存放净额，将计入存贷比分母（存款）计算口径。
银监会称，此次调整从定量测算结果看，有助于商业银行将更多信贷资源用于支持实体经济。
中国银行业协会最新发布的报告称，2014年中国银行业的流动性比例和超额备付金率继续小幅下降，存贷比继续小幅上升。
中国银监会此前表示，存贷比目前难以全面反映银行流动性风险等问题，将不断对存贷比监管加以完善，以适应商业银行资产负债多元化的趋势。银监会将与有关部门沟通协调，完善存贷比监管考核办法并积极推动修订《商业银行法》。（完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200