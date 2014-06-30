中国金融：银监会调整银行存贷比计算口径，且仅监管考核人民币业务

路透北京6月30日 - 中国银监会周一称，商业银行存贷比的监管计算口径自7月1日起调整，且仅对人民币业务实施存贷比监管考核，本外币合计和外币业务存贷比作为监测指标。

银监会发布的新闻稿表示，存贷比分子即贷款将扣减支农再贷款、小微企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债对应贷款等。

同时，银行对企业、个人发行的大额可转让存单，以及外资法人银行吸收的境外母行一年期以上存放净额，将计入存贷比分母（存款）计算口径。

银监会称，此次调整从定量测算结果看，有助于商业银行将更多信贷资源用于支持实体经济。

中国银行业协会最新发布的报告称，2014年中国银行业的流动性比例和超额备付金率继续小幅下降，存贷比继续小幅上升。

中国银监会此前表示，存贷比目前难以全面反映银行流动性风险等问题，将不断对存贷比监管加以完善，以适应商业银行资产负债多元化的趋势。银监会将与有关部门沟通协调，完善存贷比监管考核办法并积极推动修订《商业银行法》。（完）