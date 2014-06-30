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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 16:34 BJT

《全球汇市》欧元持平，市场关注通胀数据和欧洲央行会议

欧元兑美元在欧洲早盘时段上涨0.05%，报1.3675美元。

德国6月消费者物价调和指数(HICP)年增率升至1%。分析师预计欧元区通胀数据料持稳在0.5%。

**日圆上涨**

美元指数 最新报80.019，日内小幅下跌，距离周五所及的5月21日以来最低位80.014不远。美元指数上周录得两个多月最大周线跌幅，半年线或持平。

美元/日圆 下跌0.1%，报101.37日圆，稍早触及五周低点101.235日圆。

“大多数人曾认为，由于美债收益率更高，今年上半年美元应比日圆强劲，”Brown Brothers Harriman驻东京外汇策略师Masashi Murata表示。

“一些人可能会试着(从当前水准)进一步卖出美元/日圆。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3650 1.3647 +0.02 -0.69 1.3745

美元/日圆 101.36 101.36 +0.00 -3.74 105.30

欧元/日圆 138.34 138.39 -0.04 -4.35 144.63

美元/瑞郎 0.8899 0.8907 -0.09 -0.32 0.8928

英镑/美元 1.7023 1.7033 -0.06 +2.82 1.6556

美元/加元 1.0681 1.0665 +0.15 +0.57 1.0620

澳元/美元 0.9402 0.9419 -0.18 +5.49 0.8913

新西兰元/美元 0.8735 0.8775 -0.46 +6.45 0.8206

欧元/瑞郎 1.2152 1.2159 -0.06 -0.97 1.2271

欧元/英镑 0.8017 0.8012 +0.06 -3.37 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1826 9.1830 -0.00 +3.79 8.8474

美元/挪威克朗 6.1526 6.1282 +0.40 +1.42 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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