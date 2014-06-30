《全球汇市》欧元持平，市场关注通胀数据和欧洲央行会议

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
欧元兑美元在欧洲早盘时段上涨0.05%，报1.3675美元。
德国6月消费者物价调和指数(HICP)年增率升至1%。分析师预计欧元区通胀数据料持稳在0.5%。
**日圆上涨**
美元指数 最新报80.019，日内小幅下跌，距离周五所及的5月21日以来最低位80.014不远。美元指数上周录得两个多月最大周线跌幅，半年线或持平。
美元/日圆 下跌0.1%，报101.37日圆，稍早触及五周低点101.235日圆。
“大多数人曾认为，由于美债收益率更高，今年上半年美元应比日圆强劲，”Brown Brothers Harriman驻东京外汇策略师Masashi Murata表示。
“一些人可能会试着(从当前水准)进一步卖出美元/日圆。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3650 1.3647 +0.02 -0.69 1.3745
美元/日圆 101.36 101.36 +0.00 -3.74 105.30
欧元/日圆 138.34 138.39 -0.04 -4.35 144.63
美元/瑞郎 0.8899 0.8907 -0.09 -0.32 0.8928
英镑/美元 1.7023 1.7033 -0.06 +2.82 1.6556
美元/加元 1.0681 1.0665 +0.15 +0.57 1.0620
澳元/美元 0.9402 0.9419 -0.18 +5.49 0.8913
新西兰元/美元 0.8735 0.8775 -0.46 +6.45 0.8206
欧元/瑞郎 1.2152 1.2159 -0.06 -0.97 1.2271
欧元/英镑 0.8017 0.8012 +0.06 -3.37 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1826 9.1830 -0.00 +3.79 8.8474
美元/挪威克朗 6.1526 6.1282 +0.40 +1.42 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。