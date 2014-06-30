中国财政：中国对亚洲基础设施投资银行出资比例不一定非达50%--财长

路透北京6月30日 - 中国财政部长楼继伟表示，中方提出对亚洲基础设施投资银行（亚投行）比例可以达到50%，旨表示推动亚投行的决心，但最终出资比例不一定非要达到50%。

财政部网站援引他在出席博鳌亚洲论坛“金融合作促进亚洲互联互通研讨会”午餐会上的演讲称，如果参与国家较多，中国的出资比例可以相应降低，但按照经济权重计算，中国仍将持有最大股份。

楼继伟表示，根据目前工作计划，今年秋季将首先由亚洲域内国家签署筹建亚投行的政府间框架备忘录，之后逐步向域外国家扩展。目前，中国正会同有关国家积极磋商，确定创始成员国，下一步将建立亚投行基本框架、订立章程等，使亚投行尽快投入运作。

他指出，中方将本着开放的区域主义，按照先域内后域外的原则推进亚投行筹建。中方已与一些亚洲国家进行了多次多双边磋商。与此同时，中方还与日本、美国和有关欧洲国家保持沟通，并欢迎他们参与亚投行筹建。

关于亚投行的业务定位问题，楼继伟表示，亚投行业务定位为准商业性。初期亚投行将主要向主权国家的基础设施项目提供主权贷款。今后亚投行也将考虑设立信托基金，针对不能提供主权信用担保的项目，引入公私合作伙伴关系模式（PPP），通过亚投行和所在国政府出资，与私营部门合理分担风险和回报，动员主权财富基金、养老金以及私营部门等更多社会资本投入亚洲发展中国家的基础设施建设。

楼继伟称，亚投行将吸收和借鉴现有多边开发银行在治理结构、保障政策方面的好的做法，关注环境、移民问题等，但亚投行不应变成国家之间博弈的机构，不搞政治化。