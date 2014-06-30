《路透晚报》--6月30日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受基金粉饰账目提振反弹小涨，本月和本季度均温和升高

日本股市日经指数周一在上周五大跌后反弹，受基金经理人季度末粉饰账目以及美股升势的提振，本月和本季度均录得温和升幅。日经指数涨0.4%，报15,162.10点。该股指上周五收跌1.4%，创六周来最大单日跌幅。东证股价指数上涨0.8%，收报1,262.56点。JPX-日经400指数上涨0.7%至11,466.23点。

--中国股市：沪综指收升，险资或加大蓝筹股投资力度提振市场信心

中国股市沪综指收升0.6%，险资或加大蓝筹股投资力度的消息提振市场信心，令个股出现普涨格局，但涨幅有限。分析师指出，目前宏观经济已出现企稳反弹趋势，政策微刺激的举措有望持续出台，均对大盘构成支撑。

沪综指收报2,048.327点，涨11.919点或0.59%，该指数全月累计上涨0.45%；上证A股今日成交799亿元人民币，上交易日为766亿元。

--香港股市：博彩股反弹带来小涨结束四连跌，但周线仍下挫

香港股市收低，逆转稍早的涨势。投资者了结获利并调整资产组合，为下半年做准备。恒生指数收盘跌0.1%报23,190.72点。恒生国企指数涨0.3%。

--全球汇市：欧元持平，市场关注通胀数据和欧洲央行会议

欧元兑美元在欧洲盘初持平，投资人关注欧元区6月通胀数据初值，以及周四的欧洲央行政策会议。部分市场传闻称，法国巴黎银行的罚款可能拖累欧元。美元指数最新报80.019，日内小幅下跌，距离上周五触及的80.014不远。美元/日圆下跌0.1%，报101.37日圆。

--欧元债市：德债收益率小幅上扬，因欧元区通胀率有可能高于预估

德国公债收益率(殖利率)小幅上扬，今日稍后公布的欧元区通胀数据，可能使欧洲央行今年推出大规模买债措施的预期降温。德国10年期公债收益率上涨1个基点至1.27%，已经脱离上周触及的一年低点1.24%。西班牙和意大利的10年期公债收益率下跌1个基点，分别报2.64%和2.72%，接近纪录低点。

--国际油市：布兰特原油跌破113美元，因伊拉克供应风险略缓解

布兰特原油期货跌破每桶113美元，因对于伊拉克供应受扰的疑虑缓解，此前该国政府军对逊尼派武装份子占领的大片区域发起反攻。0903 GMT，布兰特原油下跌0.67美元，报每桶112.63美元；上周周线下滑1.3%。美国原油期货走低0.41美元，报105.33美元；上周跌近1.4%。

--金属期市：伦铜走软但月线可望连续第二个月上升，因供应紧俏

伦敦铜价清淡市况中下跌，因季节性需求消退，但在供应短缺因素推动下，铜价本月仍将连续第二个月录得涨幅。0904 GMT伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.27%，报每吨6,926.50美元，上周五盘中触及逾三个月高点后回落，终场基本收平。上海期交所9月期铜合约略涨0.1%，报每吨49,580元人民币。

--全球金市：金价持稳在两个月高点附近，料连续第二季上涨