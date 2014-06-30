国际油市：亚洲炼油商在现货市场回避伊拉克原油，担心供应中断

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
SOMO今年对亚洲炼厂及贸易商有每日近170万桶的巴士拉轻质原油的定期合同。
该品级的产量通常有半数以上是亚洲买家所购买，今年为止在亚洲地区主要买家是中国和印度。
6月迄今，伊拉克乱局干扰供应的疑虑已推升布兰特原油 上涨3.4%，创去年8月以来最大单月涨幅。
**替代选择**
消息人士说，台湾的台塑化 以及台湾中油公司已选择阿曼8月船货以取代巴士拉轻质原油；印度一炼厂则表示可能以西非原油来取代。
现货船货需求也受冲击，目前任何采购的到岸时间都将是9月，那是成品油使用的淡季，而且由于行业产能过剩压缩到获利，许多炼厂已经减产。
现货交易也可能萎缩，因卖家等待7月10日SOMO通知他们8月可交付的数量。
但有些贸易商说，如果价格够低，炼厂可能会买巴士拉轻质油。
“我认为供应不会有实质中断的大风险，但风险就是风险...这也就是为何炼厂或许会试着在顾及了风险后的价格水平买入，”新加坡一位交易商说。
交易商说，以8月阿曼船货这类可比品级的价差大幅滑落的情况来看，8月装运的巴士拉船货最后可能以较官方售价(OSP)贴水的价格卖出，比上月的个位数升水还要低。(完)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。