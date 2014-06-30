国际油市：亚洲炼油商在现货市场回避伊拉克原油，担心供应中断

SOMO今年对亚洲炼厂及贸易商有每日近170万桶的巴士拉轻质原油的定期合同。

该品级的产量通常有半数以上是亚洲买家所购买，今年为止在亚洲地区主要买家是中国和印度。

6月迄今，伊拉克乱局干扰供应的疑虑已推升布兰特原油 上涨3.4%，创去年8月以来最大单月涨幅。

**替代选择**

消息人士说，台湾的台塑化 以及台湾中油公司已选择阿曼8月船货以取代巴士拉轻质原油；印度一炼厂则表示可能以西非原油来取代。

现货船货需求也受冲击，目前任何采购的到岸时间都将是9月，那是成品油使用的淡季，而且由于行业产能过剩压缩到获利，许多炼厂已经减产。

现货交易也可能萎缩，因卖家等待7月10日SOMO通知他们8月可交付的数量。

但有些贸易商说，如果价格够低，炼厂可能会买巴士拉轻质油。

“我认为供应不会有实质中断的大风险，但风险就是风险...这也就是为何炼厂或许会试着在顾及了风险后的价格水平买入，”新加坡一位交易商说。