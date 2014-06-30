《中国债市每日综述》现券收益率及IRS上行，受存贷比监管放松消息扰动

* 上半年最后一个交易日，现券收益率及IRS上行

* 受存贷比监管放松消息扰动

* 资金面仍呈结构供需失衡，加大回购利率盘中波动

* 质押式回购成交量时隔近半个月后再创新高

* 银行忙于半年末核算，现券交投偏清淡

路透上海6月30日 - 中国银行间债市周一迎来上半年最后一个交易日，资金面仍呈现供需结构失衡，并拉大回购利率盘中波动，质押式回购成交量则时隔近半个月后再创新高；而受存贷比监管放松传言扰动，现券收益率及IRS均上行，其中IRS升幅更为明显。

官方于收盘后才正式公布了调整存贷比计算口径的消息。市场人士表示，市场对于存贷比监管可能调整的初步反应是偏利空一些，一方面存贷比限制若放松，贷款增加有利于经济回暖，此外也可能挤占银行的债券配置份额。

“收益率都在往上走，主要中午上的一波，金融债上了3个(基)点吧，国债短的抛盘也蛮多的，”上海一券商交易员称。

她认为，市场对于存贷比监管放松的影响预期暂时偏谨慎，不过实际的负面影响仍待观察，因为银行出于控制风险的考虑，短期内大幅增加放贷力度的可能性有限。

而在债市收盘后存贷比消息得到了证实，中国银监会稍早称，商业银行存贷比的监管计算口径自7月1日起调整，且仅对人民币业务实施存贷比监管考核，本外币合计和外币业务存贷比作为监测指标。

而交易员并指出，今日银行大多忙于进行半年末指标核算，交易意愿不强，市场交投偏淡静，消息面对现券的影响或在一定程度上被放大。

上海一银行交易员称，“今天主要在忙半年末指标，市场没怎么关注。”

剩余期限约6.55年的国开行固息金融债14国开03券最新成交收益率 为4.9425%，上日尾盘为4.91%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.428元人民币，较上日结算价跌0.096元或0.10%。

**质押式回购成交量创新高**

银行间市场周一主要回购加权利率 呈上行态势，其中七天品种升幅相对略多，而半年末关口前资金需求增大，则令质押式回购成交量创新高。交易员指出，资金面早盘稍趋紧主要还是因供需结构失衡所致，希望通过信用债质押融资有难度。

他们并表示，转入7月就将马上迎来存款准备金补缴，市场还是有所担心届时资金面所承压力；且从明日开始七天品种将可跨月初准备金清算日，不排除因需求支撑资金价格走高。

“目前是基金、券商这类需要压信用债的机构还没有借够，有的甚至是加点借，主要大行不接受信用债质押，”华中一银行交易员称。

她并提到，下个月初的缴存预期将被收走“很大一部分”资金，从明日开始七天就成为可跨准备金清算日的品种，“这个原因可能让大家会推崇七天，价格有上涨压力。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，所以月初一般补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。不过7月5日因恰逢周六休息日，故将推迟至7日进行。

华南一银行交易员表示，月初缴准对资金面的扰动还是有一点担心，不过预期央行将有应对动作，关注本周公开市场是否仍将暂停正回购操作。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,726.05亿元，较上周五的9,909.22亿元续增，并刷新6月17日的单日成交量新高。其中，隔夜品种成交9,058.55亿元，亦创单日成交记录，上周五为7,059.15亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9316 2.8897 +4.19 9,058.55

七天 4.0027 3.8565 +14.62 1,462.95

14天 5.3926 5.4294 -3.68 169.08

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.6050 18.0650 -1,646.00 2,985.17

七天 3.5250 5.9100 -238.50 354.24

14天 4.0000 5.0000 -100.00 39.68

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 2.9500 0.00 --

七天 3.8500 3.8000 +5.00 --

14天 5.4100 5.2100 +20.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.9130 2.8850 +2.80 --

七天 3.8670 3.7810 +8.60 --

三个月 4.7499 4.7482 +0.17 --