《中国债市每日综述》现券收益率及IRS上行，受存贷比监管放松消息扰动

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
* 上半年最后一个交易日，现券收益率及IRS上行
* 受存贷比监管放松消息扰动
* 资金面仍呈结构供需失衡，加大回购利率盘中波动
* 质押式回购成交量时隔近半个月后再创新高
* 银行忙于半年末核算，现券交投偏清淡
路透上海6月30日 - 中国银行间债市周一迎来上半年最后一个交易日，资金面仍呈现供需结构失衡，并拉大回购利率盘中波动，质押式回购成交量则时隔近半个月后再创新高；而受存贷比监管放松传言扰动，现券收益率及IRS均上行，其中IRS升幅更为明显。
官方于收盘后才正式公布了调整存贷比计算口径的消息。市场人士表示，市场对于存贷比监管可能调整的初步反应是偏利空一些，一方面存贷比限制若放松，贷款增加有利于经济回暖，此外也可能挤占银行的债券配置份额。
“收益率都在往上走，主要中午上的一波，金融债上了3个(基)点吧，国债短的抛盘也蛮多的，”上海一券商交易员称。
她认为，市场对于存贷比监管放松的影响预期暂时偏谨慎，不过实际的负面影响仍待观察，因为银行出于控制风险的考虑，短期内大幅增加放贷力度的可能性有限。
而在债市收盘后存贷比消息得到了证实，中国银监会稍早称，商业银行存贷比的监管计算口径自7月1日起调整，且仅对人民币业务实施存贷比监管考核，本外币合计和外币业务存贷比作为监测指标。
而交易员并指出，今日银行大多忙于进行半年末指标核算，交易意愿不强，市场交投偏淡静，消息面对现券的影响或在一定程度上被放大。
上海一银行交易员称，“今天主要在忙半年末指标，市场没怎么关注。”
剩余期限约6.55年的国开行固息金融债14国开03券最新成交收益率 为4.9425%，上日尾盘为4.91%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.428元人民币，较上日结算价跌0.096元或0.10%。
**质押式回购成交量创新高**
银行间市场周一主要回购加权利率 呈上行态势，其中七天品种升幅相对略多，而半年末关口前资金需求增大，则令质押式回购成交量创新高。交易员指出，资金面早盘稍趋紧主要还是因供需结构失衡所致，希望通过信用债质押融资有难度。
他们并表示，转入7月就将马上迎来存款准备金补缴，市场还是有所担心届时资金面所承压力；且从明日开始七天品种将可跨月初准备金清算日，不排除因需求支撑资金价格走高。
“目前是基金、券商这类需要压信用债的机构还没有借够，有的甚至是加点借，主要大行不接受信用债质押，”华中一银行交易员称。
她并提到，下个月初的缴存预期将被收走“很大一部分”资金，从明日开始七天就成为可跨准备金清算日的品种，“这个原因可能让大家会推崇七天，价格有上涨压力。”
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，所以月初一般补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。不过7月5日因恰逢周六休息日，故将推迟至7日进行。
华南一银行交易员表示，月初缴准对资金面的扰动还是有一点担心，不过预期央行将有应对动作，关注本周公开市场是否仍将暂停正回购操作。
今日银行间市场质押式回购总成交金额10,726.05亿元，较上周五的9,909.22亿元续增，并刷新6月17日的单日成交量新高。其中，隔夜品种成交9,058.55亿元，亦创单日成交记录，上周五为7,059.15亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9316 2.8897 +4.19 9,058.55
七天 4.0027 3.8565 +14.62 1,462.95
14天 5.3926 5.4294 -3.68 169.08
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.6050 18.0650 -1,646.00 2,985.17
七天 3.5250 5.9100 -238.50 354.24
14天 4.0000 5.0000 -100.00 39.68
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9500 2.9500 0.00 --
七天 3.8500 3.8000 +5.00 --
14天 5.4100 5.2100 +20.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.9130 2.8850 +2.80 --
七天 3.8670 3.7810 +8.60 --
三个月 4.7499 4.7482 +0.17 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200