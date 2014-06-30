香港新股：上半年IPO集资额全球排名第四，全年仍有望重夺三甲--德勤

路透香港6月30日 - 专业服务机构德勤周一称，今年上半年香港首次公开发售（IPO）集资额全球排名第四，较首季滑落一级，并预料全年集资额只能达到预期下限的1,700亿港元，惟仍有望重夺三甲位置。

据德勤的统计，2014年1-6月香港48宗IPO集资总额813亿港元，无论宗数或集资额均按年增长超过一倍，以半年的集资额计亦是自2011年以来最好表现，其中超过半数的集资额来自三宗大规模IPO，即是港灯投资 、中国北车 和哈尔滨银行 。

不过，香港在全球主要证券市场排名第四，较首季第三名滑落一级，被挤在纳斯达克之后，因后者获得中国电商企业京东商城 上市助力。全球首两位市场仍然是纽约和伦敦。

德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴在记者会上称，“由于香港还有两三宗大规模IPO伺机发行，加上阿里巴巴IPO-ALIB.N决定于纽约证券交易所上市，全年计香港仍将有望与纳斯达克争夺全球第三大IPO市场的地位。”

鉴于数宗超大规模IPO计划遭搁置或调整，德勤预计2014年香港IPO集资额将达1,700亿港元，为年初预测目标1,700-2,100亿港元下限；但以全年将完成100宗IPO计，则是预估宗数85-100的上限。

欧振兴指出，中国经济前景尤其是偿还地方债能力将决定2014年下半年香港新股市场的走势。

“受惠于中国经济、微刺激、宽松措施和改革红利等进一步释放，预计下半年中国经济将会企稳，同时估计美国今年不会加息，为香港新股市场带来支持，下半年表现将与上半年看齐。”他说。

另外，德勤统计，上半年中国国内市场计共有52宗IPO，集资总额353亿元人民币，深沪交易所双双跌出全球交易所IPO集资额的前五位，深圳首季原本全球排名第五。

德勤预期，今年内约有150间公司在国内市场上市，基于市场压力和流动性以及IPO发行体持续改革等因素，年内将不会有大型或巨型IPO，因此，市场总募资额预计为900-1,000亿元人民币，略低于2012年水平。

德勤中国全国上市业务组中国A股资本市场主管合伙人吴晓辉称，引入IPO发行注册制为市场注入更多动力仍需时日。由于对市场流动性存在担忧，A股IPO市场以较小规模发行交易为主。（完）