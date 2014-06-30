全球金融：企业上半年发股集资近5,000亿美元，创2007年来同期最高

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透伦敦6月30日 - 周一公布的数据显示，目前为止，全球企业在2014年发行股票筹资金额已将近5,000亿美元，创2007年以来的上半年最高纪录。
由于股市频创新高且波动性较低，吸引企业争相发股筹资，而私募股权公司也趁机出脱金融危机之前的投资，利用投资人买需强劲的机会获利出场。
发股活动大增，反映出在低利率环境下投资人追逐收益的需求、对股市的信心、以及关注焦点由新兴市场转至发达市场的现象。
汤森路透资料显示，今年以来全球股权资本市场活动达到4,491亿美元，较2013年同期大增16%。
而且活动热度呈现升高，第二季发股筹资金额为2,540亿美元，较第一季成长三分之一。
首次公开发行(IPO)市场十分活络，全球各地企业上半年IPO筹资金额达1,072亿美元，较上年同期大增60%。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。