全球金融：企业上半年发股集资近5,000亿美元，创2007年来同期最高

路透伦敦6月30日 - 周一公布的数据显示，目前为止，全球企业在2014年发行股票筹资金额已将近5,000亿美元，创2007年以来的上半年最高纪录。

由于股市频创新高且波动性较低，吸引企业争相发股筹资，而私募股权公司也趁机出脱金融危机之前的投资，利用投资人买需强劲的机会获利出场。

发股活动大增，反映出在低利率环境下投资人追逐收益的需求、对股市的信心、以及关注焦点由新兴市场转至发达市场的现象。

汤森路透资料显示，今年以来全球股权资本市场活动达到4,491亿美元，较2013年同期大增16%。

而且活动热度呈现升高，第二季发股筹资金额为2,540亿美元，较第一季成长三分之一。