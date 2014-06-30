券商观点：放松存贷比是微刺激第三波，三季度经济不悲观--民生证券

路透北京6月30日 - 针对中国银监会周一宣布，7月1日起调整商业银行存贷比的监管计算口径，缩减分子项而扩大分母项，且仅对人民币业务实施存贷比监管考核。民生证券宏观组将其视为中国微刺激政策的第三波，据此认为三季度经济虽有下行压力但不悲观。

以下为民生证券对此政策的详细解读：

为什么放松存贷比？因外汇占款增速趋缓，存贷比将对合理的信贷投放构成挑战；存贷比考核迫使金融机构借道表外投放信贷，繁杂的融资链条抬高了全社会融资成本，也导致了资金利率季末冲高，放大了金融风险；本轮存贷比松动有助于银行对冲127号文留下的表外融资缺口。

释放表内信贷的规模或低于预期。缩分子的规模总体和预期基本一致，但扩分母的规模仅包括大额可转让存单和外资法人银行吸收的境外母行一年期以上存放净额，大概率低于同业结算存款的规模。

该政策总体符合其提出的经济新常态下的调控思路：总量稳定，结构优化。将支农、支小、三农和小微的政策性贷款排除，有利于降低上述部门融资成本，助力经济结构转型。