亚洲能源：5月进口伊朗石油数量仍高于协议上限，中国扮演主要推力

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
2014年1-5月，亚洲主要买家对伊朗原油的进口量达到日均125万桶，较上年同期高出25.3%，从而令伊朗原油出口量超过与西方国家达成的协议上限。根据协议，在截至7月20日的六个月里，伊朗原油日均出口上限为100万桶。
尚无迹象表明美国打算放松这个出口限制，除非与伊朗达成全面的核协议。不过，的确出现了一些关系改善的迹象。比如，对于伊拉克北部的伊斯兰反叛势力的应对方面。
一位不愿具名的亚洲石油业专家表示，由于担忧伊拉克叛乱可能导致供应中断，一些出口商也认为伊朗供应比伊拉克原油更为稳定。
据追踪油轮装运的消息人士透露，伊朗原油5月装货量似乎反弹到约每日138万桶，这些船货大都在6月运抵目的地。
中国5月进口的伊朗原油较上年同期增加36%，来到纪录第二高位75.79万桶/日，从而令1-5月间的整体进口量较上年同期增加近50%。
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（完）
(编译/审校 蔡美珍/高琦)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
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