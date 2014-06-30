香港新股：发展不同上市板块或优化创业板均有助吸引更多IPO--安永

路透香港6月30日 - 国际会计谘询公司安永 周一称，香港应发展不同的上市板块或优化创业板以吸引更多首次公开发售（IPO）上市，尤其是科技和医疗行业。

此前政府谘询机构金融发展局建议全面检讨并强化IPO市场，包括考虑适当分设不同市场类别以吸引更多企业以不同法律架构上市，再度引发市场讨论，一方意见认为应容许像阿里巴巴IPO-ALIB.N由管理层任命多数董事会成员的公司上市，另一方意见则认为此举违反“一股一票”（同股同权）机制，对股东造成不公平。

安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣在记者会上称，无论是发展不同板块或者优化创业板，对香港市场发展都有帮助，因为可以吸引更多IPO上市，因此监管者应以更开放态度应对，将重点放在监管效力和保障投资者利益，而非“同股同权”的讨论。

“除了京东商城之外，其他在美国上市的中国科技企业挂牌后表现并不突出，但是互联网企业还是多数在美国上市。”他说，“希望香港政府加把劲支持科技和医疗行业上市集资。”

据安永的统计，今年上半年中国企业赴美上市迎来新的高潮，10家企业首发共筹31亿美元，以宗数和集资额计分别按年大增9倍和38倍，其中单是京东商城 占据融资额的57%。

安永审计服务合伙人赖耘峰称，香港不需要为单一公司而改变上市制度，但可以发展不同板块以迎合不同投资者的需要，并让更多公司选择其上市架构。

“如果腾讯和阿里巴巴都不在香港上市，对香港会有影响，因为中国的科技板块发展日渐成熟，两大电子商务巨头又不断进行行业并购，使行业集中度提升。”他说。

腾讯 早于2004年在香港上市，阿里巴巴其后亦在香港上市但已私有化，现正准备在纽约上市。

现时科技和医疗行业是较活跃的IPO。据安永的统计，今年上半年全球共588宗IPO融资总额1,177亿美元，其中医疗卫生行业共有103宗IPO，按年增加1倍以上，同期科技行业IPO交易宗数亦升1倍至78宗。以集资额计则以能源行业最高，达176亿美元。

而香港市场大型IPO仍以能源和电力、工业以及金融三大行业为主，亦有不少规模较小的文化及娱乐企业如保利文化 、百奥家庭互动 上市。

蔡伟荣称，安永维持2014年香港IPO集资1,800亿港元之预测，比去年上升6.6%；其中上半年为807亿港元。（完）