更新版 1-离岸人民币：香港5月底人民币存款10个月来首见回调，未来增长料缓

(新增市场及金管局评论)

路透香港6月30日 - 香港金管局周一公布的5月货币统计显示，当月人民币存款较前一个月减少41亿元，为去年7月来首见下降。香港银行人士指出，在人民币双向波动后，预料暂时难见去年底以来的快速增长势头。

金管局公布，香港银行机构截止5月底的人民币存款 为9,557.69亿元，较上月的9,598.98亿元减少，也中止了先前连创记录新高的走势。

一本地银行人士指出，人民币今年以来贬值，影响存款人持有人民币的意愿，部份资金还流向港元，令港元汇率走高。

“最近香港IPO市场比较热，可能有一些存款转到港元去...6月的存款数字应该也不会太好。”该名人士说。

不过，他表示，人民币利率仍相对较高，在汇率稳定落底后，高利率特征仍具吸引力。但存款成长的速度会较为温和。

金管局则指出，随着香港离岸人民币市场越渐成熟，人民币存款像其他币种的存款一样时有升跌，是自然的现象。

“值得留意的是，虽然财政部在5月发行了160亿元的人民币国债，香港的人民币存款（即是客户存款加上存款证余额），在5月底仍然保持在11,500亿元人民币的水平，与4月底相若。”金管局发言人在回覆路透查询的邮件里，作上述表示。

至5月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为4,439.9亿元，较前一个月4,614.88亿元减少3.79%。

金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为147家，持平上个月。

离岸与在岸人民币汇价自2月农历春节过后由升转贬，离岸人民币 今日尾盘报6.2080，今年迄今贬幅为2.45%，较1月14日所及的记录高点6.0160更是贬值达约3.2%。（完）

详情请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)