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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 16:53 BJT

台湾债市：103/10期五年公债中，证券业卖超28亿台币

路透台北7月1日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     25.50      3.50       +22.00
     票券业      6.00         0        +6.00
     证券业      5.50     33.50       -28.00
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