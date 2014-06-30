中国反腐：原中央军委副主席徐才厚被开除党籍，涉嫌受贿犯罪--中纪委

路透北京6月30日 - 中国中纪委周一称，中共中央总书记习近平6月30日主持召开中央政治局会议，决定给予徐才厚开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。

刊登在中纪委网站的新闻稿显示，2014年3月15日，中共中央依照党的纪律条例，决定对徐才厚涉嫌违纪问题进行组织调查。

经审查，徐才厚利用职务便利，为他人晋升职务提供帮助，直接和通过家人收受贿赂；利用职务影响为他人谋利，其家人收受他人财物，严重违反党的纪律并涉嫌受贿犯罪，情节严重，影响恶劣。

政治局会议认为，对徐才厚严重违纪问题的查处，进一步体现了党中央从严治党、从严治军的鲜明态度，表明了我们党坚决反对腐败、以零容忍态度惩治腐败的坚定决心。

会议强调，任何人不论权力大小、职务高低，只要触犯党纪国法，都要严肃查处，决不姑息、决不手软。党内决不允许有腐败分子藏身之地，军中也决不允许有腐败分子藏身之地。

会议并称，全党全军必须充分认识反腐败斗争的长期性、复杂性、艰巨性，把反腐倡廉建设放在更加突出的位置，坚决查处违纪违法案件。