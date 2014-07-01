重温稿-台湾货币市场：短率自高位略有走滑压力，季底大型银行挹注资金

* 大型银行入市拆出，纾解季底资金压力

* 短率区间高位走滑

* 票券商缺口不大，资金调度较顺畅

记者 高洁如

路透台北6月30日 - 台湾银行间短率周一自高位略有走软。虽然今日是季底最后一个交易日，不过大型银行入市挹注资金，令短率自上周五的高位略微走滑。

交易员表示，由于今日大型银行资金较为充裕，且供给跨月的拆款，令票券商及有资金缺口的银行纾解了大半压力；此外，票券商今日的缺口也较上周五缩小，也使市场紧俏的现况较上周末有所转变。

“今天平静很多了，没有上周五那么紧。”一家小型银行交易员说。

另有一家大型商银交易员指出，部分外商银供给跨月资金，而市场上也有大银行拆出，因此今日的市场相对平静。不过，由于今日是季底最后一日，市场资金的流动量较大，因此操作上仍以保守居多。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日为0.390%；今日区间在0.295-0.500%，同上日；一周拆款利率区间在0.388-0.550%，上日在0.388-0.60%，一周拆款的高位明显走软。

**短票利率高位回软**

短票方面，交易员表示，由于今日是季底最后一个交易日，票券商早已将短票落点避开，因此普遍来说缺口都不大。另外一方面，由于大型银行入市拆款，而拆款的利率又比短票低，因此有缺口的银行多以拆款支应，短票利率稍有走滑。

30天自保短票利率区间高位左移，今日大致在0.60-0.70%，上日则在0.60-0.72%。根据票券集保的资料，上周30天短票买卖断平均成交利率均小幅走高，周一至周五的平均利率为0.611%、0.613%、0.622%及0.629%和0.658%。

台湾央行周一公布，共发行96亿台币存单。与今日存单到期金额43亿相较，存单发行余额增53亿台币。

本周央行存单到期金额总计1兆2,572.40亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周二4,739.10亿台币，周三2,690.8亿台币，周四4,022.50亿台币以及周五1,077亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为681亿台币，累积超额准备为2,413亿台币、加计前期1%的超额准备为4,500亿台币。

**RP利率持稳高位**

债券市场附买回(RP)利率持稳高位。受半年报作帐需求影响，投信今日遭赎回压力来到最高峰，证券商一早忙着提解，但稍晚也随着申购款的流入回补资金缺口。

他们表示，6月RP利率并未明显走高，进入7月，还要观察整体情势，尤其是几家大型行库到底是因为自身资金的状况而未如先前宽裕，还是受到央行的授意而刻意拉高短率，相关疑虑将在未来两、三天明朗。

〞7月暂时会以目前的利率承做，感觉央行不太希望资金浮滥。〞一位大型证券商交易员说。

另一证券商交易员则表示，今天到期量不少，忙着应付提解与申购的手续，因此交易单相当多，不过利率没有进一步的变化。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.56%。30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.66%，少数高见0.67%。

票券商成交利率大致同上日。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.60%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。

今日有元大金控 金融债55亿台币、玉山银金融债37亿、渣打银金融债30亿、台湾中小企银金融债21.5亿以及工银2亿台币金融债还本。